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आप के प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी की मुलाकात, सुरजीत सिंह बेगू के हमलावरों पर जल्द कार्रवाई की मांग की

सिरसा एसपी से मिला आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ( Etv Bharat )

सिरसा: आम आदमी पार्टी के किसान सेल के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह पर 21 अप्रैल को 3 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था. हमले का सीसीटीवी वीडियो भी आप की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराया जा चुका है. इस मामले अभी तक कोई भी आरोपी या साजिशकर्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है. मामले में पुलिस के रवैये के खिलाफ आप नेताओं में नाराजगी है. जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होः पुलिस के रवैये के खिलाफ आप जिलाध्यक्ष हैप्पी सिंह रानियां के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी से मुलाकात कर मामले में ज्ञापन सौंप कर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई. मौके पर आप के वरिष्ठ नेता श्याम मेहता, महिला नेत्री कविता रानी सहित कई नेता मौजूद थे. सुरजीत सिंह बेगू के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV Bharat) क्या बोले आप जिला अध्यक्षः आप के जिला अध्यक्ष हैप्पी सिंह रानियां ने कहा कि "घटना को एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. मामले में रोष प्रकट करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में देरी हो रही है."