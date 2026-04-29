आप के प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी की मुलाकात, सुरजीत सिंह बेगू के हमलावरों पर जल्द कार्रवाई की मांग की
आप नेता सुरजीत बेगू पर हमले के मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी से मुलाकात की.
Published : April 29, 2026 at 6:33 PM IST
सिरसा: आम आदमी पार्टी के किसान सेल के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह पर 21 अप्रैल को 3 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था. हमले का सीसीटीवी वीडियो भी आप की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराया जा चुका है. इस मामले अभी तक कोई भी आरोपी या साजिशकर्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है. मामले में पुलिस के रवैये के खिलाफ आप नेताओं में नाराजगी है.
जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होः पुलिस के रवैये के खिलाफ आप जिलाध्यक्ष हैप्पी सिंह रानियां के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी से मुलाकात कर मामले में ज्ञापन सौंप कर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई. मौके पर आप के वरिष्ठ नेता श्याम मेहता, महिला नेत्री कविता रानी सहित कई नेता मौजूद थे.
क्या बोले आप जिला अध्यक्षः आप के जिला अध्यक्ष हैप्पी सिंह रानियां ने कहा कि "घटना को एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. मामले में रोष प्रकट करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में देरी हो रही है."
'हमला किसानों की आवाज दबाने की कोशिश': हैप्पी सिंह रानियां ने कहा कि "दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाए. सुरजीत सिंह पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि किसानों की आवाज दबाने की कोशिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी: वरिष्ठ नेता श्याम मेहता और महिला नेत्री कविता रानी ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगी."
क्या है पूरा मामलाः सिरसा से घर जाने के दौरान सुरजीत सिंह बेगू पर 21 अप्रैल की रात जानलेवा हमला हुआ. हमले के वीडियो में दिख रहा है कि आल्टो सवार हमलवारों ने बाइक पर सवार आप नेता को पहले टक्कर मारकर नीचे गिराया. इसके बाद गाड़ी से उतर आए और घायल सुरजीत पर डंडों से पीटना शुरू कर दिया. सुरजीत दर्द से करहाते रहे और जान बचाने को उनका मुकाबला करते और बचते दिख रहे हैं. इस घटना के तुरंत बाद वहां पर कुछ लोग इकठ्टे हो जाते हैं. कुछ ही देर में हमलावर मौके से भाग खड़े हुए.
क्या बोले सिरसा डीएसपी: सिरसा के डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने कहा कि "इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा."