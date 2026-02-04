ETV Bharat / state

US ट्रेड डील को लेकर संसद में 'आप' का हंगामा, संजय सिंह बोले किसानों के साथ धोखा

संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने 'ट्रेड डील धोखा है”, “देश बचा लो मौका है”, “देश से गद्दारी, ट्रंप से यारी नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाए. संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर यह समझौता किया है, जिसका सीधा नुकसान देश के किसानों और आम जनता को होगा.

सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की गई और ट्रेड डील को “देश के साथ गद्दारी” करार दिया गया. संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आकर देश को सच बताने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह ट्रेड डील देश और किसानों के हित में नहीं है, बल्कि इसे जबरन “उपलब्धि” बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है.

किसानों के हितों पर सवाल

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस ट्रेड डील के जरिए भारतीय किसानों का हक मारकर अमेरिकी किसानों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की कृषि सचिव खुद इस बात पर खुशी जता रही हैं कि भारत का विशाल कृषि बाजार अब अमेरिकी किसानों के लिए खुल गया है. ऐसे में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों किसानों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

तेल आयात पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका के कहने पर भारत द्वारा रूस से तेल न खरीदने का फैसला देश पर भारी पड़ेगा. इसके चलते भारत को अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदना होगा, जिससे करीब 80 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ जनता पर आएगा.



सस्ते आयात से भारतीय किसानों को नुकसान

संजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सोयाबीन, मक्का, गेहूं, फल-सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद बिना टैक्स के भारतीय बाजार में आए तो घरेलू किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि पहले भारत आयात पर 29 प्रतिशत टैक्स लेता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है, जबकि अमेरिका ने अपना टैक्स 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है.



सरकार पर गंभीर आरोप

आप सांसद ने कहा कि सरकार इस डील की शर्तों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी देने को तैयार नहीं है. उनका आरोप है कि 45 लाख करोड़ रुपये के सालाना व्यापार का लाभ अमेरिका को देने की बात हो रही है. संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने “दोस्तों” को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान, किसानों के अधिकार और रोजगार को गिरवी रख दिया है.

ये भी पढे़ं- अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर चलता रहेगा मुकदमा, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला

ये भी पढ़ें-संसद सत्र: SIR घोटाले और BLO की मौतों पर AAP भी विपक्षी दलों के साथ, नियम 267 के तहत चर्चा की मांग