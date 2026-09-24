ETV Bharat / state

AAP पार्षदों ने स्थायी समिति बैठक में उठाए अवैध निर्माण, PG और सफाई व्यवस्था के मुद्दे, BJP पर लगाए आरोप

MCD स्थायी समिति बैठक: अध्यक्ष सत्या शर्मा ( Etv Bharat )