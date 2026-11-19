AAP पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द, BJP प्रत्याशी नरेश निर्वाचित घोषित; मेयर ने फैसले का किया स्वागत
दिल्ली की अदालत ने AAP पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द कर दिया. अदालत ने भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित किया.
Published : November 19, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के वार्ड 166 पुष्प विहार में पार्षद पद को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द कर दिया है. अदालत ने चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित किया है. 18 नवंबर 2026 की देर शाम आए इस फैसले का दिल्ली भाजपा ने स्वागत किया है. वहीं, दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने भी इसे न्यायसंगत फैसला बताया है.
दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अदालत ने वार्ड 166 पुष्प विहार से भाजपा प्रत्याशी नरेश को तत्काल प्रभाव से पार्षद घोषित करने का उचित निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों का पालन करना प्रत्येक उम्मीदवार की जिम्मेदारी है. नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाना और मतदाताओं को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देना गंभीर विषय है. इसी आधार पर अदालत ने अरुण नवरिया का चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया है.
प्रवेश वाही ने अदालत के फैसले का किया स्वागत
भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता स्वास्तिक सिंह और अतुल सिंह के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि दोनों अधिवक्ताओं ने पुष्प विहार वार्ड की जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए. वहीं, दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह न्यायसंगत निर्णय है और वह इसका स्वागत करते हैं.
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फैसला आने से पार्टी के लिए खुशी की बात: मेयर
मेयर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में फैसला आने से पार्टी के लिए खुशी की बात है. उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन के समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी. इसी वजह से अदालत ने उनकी पार्षद पद की सदस्यता को रद्द कर दिया और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश को निर्वाचित घोषित किया.
मेयर प्रवेश वाही के मुताबिक, अदालत के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की जाएगी. इस फैसले के बाद पुष्प विहार वार्ड के पार्षद पद पर बदलाव हो गया है. अब भाजपा के नरेश इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे.
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