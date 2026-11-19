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AAP पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द, BJP प्रत्याशी नरेश निर्वाचित घोषित; मेयर ने फैसले का किया स्वागत

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के वार्ड 166 पुष्प विहार में पार्षद पद को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द कर दिया है. अदालत ने चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित किया है. 18 नवंबर 2026 की देर शाम आए इस फैसले का दिल्ली भाजपा ने स्वागत किया है. वहीं, दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने भी इसे न्यायसंगत फैसला बताया है.