दिल्ली: बिल्डिंग हादसों के विरोध में हेलमेट पहनकर MCD बैठक में पहुंचे AAP पार्षद, रोके जाने पर किया हंगामा
दिल्ली में इमारतें गिरने की घटनाओं को लेकर AAP के पार्षदों ने बुधवार को हेलमेट पहनकर एमसीडी की स्थायी समिति बैठक में पहुंचे.
Published : November 19, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार हो रहे इमारतें गिरने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षदों ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में विरोध-प्रदर्शन किया. एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक से पहले आप पार्षद सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहनकर पहुंचे. उनका उद्देश्य दिल्ली में जर्जर इमारतों, अवैध निर्माण और बिल्डिंग हादसों में लोगों की जान जाने का मुद्दा उठाना था.
आप पार्षद जब हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्हें हेलमेट के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसको लेकर पार्षदों ने विरोध जताया और नारेबाजी शुरू कर दी. पार्षदों का आरोप था कि दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं, हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन निगम अधिकारी इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
'अवैध निर्माण से आम लोगों की जान खतरे में'
आप पार्षदों ने निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण और इमारतों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही के कारण आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. उन्होंने स्थायी समिति की बैठक में इन मुद्दों को उठाने की बात कही.
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हेलमेट पहनकर एमसीडी मुख्यालय में जाने से रोका
इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि एमसीडी मुख्यालय में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति सदस्य सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहनकर शामिल होने जा रहे थे, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी के इशारे पर गार्ड ने उन्हें हेलमेट के साथ बैठक में प्रवेश करने से रोक दिया.
नारंग ने आरोप लगाया कि दिल्ली में लगातार हो रहे बिल्डिंग हादसों, अवैध भवन निर्माण और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के कारण निर्दोष लोगों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि आप पार्षद इन गंभीर मुद्दों को स्थायी समिति की बैठक में उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोककर अपनी बात रखने से बाधित किया गया.
हेलमेट पहनकर पहुंचे पार्षदों का यह विरोध दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा, अवैध निर्माण और निगम की जिम्मेदारी को लेकर सिविक सेंटर में राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया.
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