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दिल्ली: बिल्डिंग हादसों के विरोध में हेलमेट पहनकर MCD बैठक में पहुंचे AAP पार्षद, रोके जाने पर किया हंगामा

हेलमेट पहनकर आप पार्षदों का प्रदर्शन. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार हो रहे इमारतें गिरने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षदों ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में विरोध-प्रदर्शन किया. एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक से पहले आप पार्षद सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहनकर पहुंचे. उनका उद्देश्य दिल्ली में जर्जर इमारतों, अवैध निर्माण और बिल्डिंग हादसों में लोगों की जान जाने का मुद्दा उठाना था.

आप पार्षद जब हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्हें हेलमेट के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसको लेकर पार्षदों ने विरोध जताया और नारेबाजी शुरू कर दी. पार्षदों का आरोप था कि दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं, हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन निगम अधिकारी इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.