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चंडीगढ़ में AAP पार्षद की "घर वापसी", दमनप्रीत बादल समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 17 के पार्षद दमनप्रीत सिंह बादल ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है.

AAP councillor Damanpreet Badal and his supporters join Congress in Chandigarh
चंडीगढ़ में दमनप्रीत बादल की "घर वापसी" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 22, 2026 at 7:20 PM IST

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Updated : March 22, 2026 at 8:13 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव तब देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 17 (सेक्टर 22 और 23) के पार्षद दमनप्रीत सिंह बादल ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया.

कांग्रेस में शामिल हुए आप पार्षद : सेक्टर-35 स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में सिर्फ दमनप्रीत सिंह बादल ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सेक्टर-43 के कोषाध्यक्ष उज्जवल भसीन ने भी कांग्रेस का हाथ थामा. उनके साथ अधिवक्ता विशाल शर्मा और युवराज अष्ट का पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए मजबूती के रूप में देखा जा रहा है.

चंडीगढ़ में दमनप्रीत बादल की "घर वापसी" (Etv Bharat)

"कांग्रेस में बढ़ा भरोसा": नए सदस्यों का स्वागत करते हुए हरमोहिंदर सिंह लक्की ने कहा कि जमीनी स्तर पर सक्रिय और प्रभावशाली नेताओं के कांग्रेस में आने से संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी. उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में अन्य दलों के नेता भी कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो सकते हैं. लक्की ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में शहर से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों के कारण लोगों का भरोसा फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है.

दमनप्रीत बादल ने बताया घर वापसी : मीडिया से बातचीत में दमनप्रीत सिंह बादल ने इसे अपनी घर वापसी बताया. उन्होंने कहा कि वे पहले कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अब उन्हें महसूस हुआ है कि जनसेवा के लिए कांग्रेस सबसे उपयुक्त मंच है. उधर, उज्जवल भसीन ने कहा कि वे लंबे समय से वकालत के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अधिवक्ताओं के बीच कांग्रेस की मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया. कार्यक्रम के दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके शामिल होने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा भविष्य में अन्य नेता भी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस का रुख करेंगे.

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Last Updated : March 22, 2026 at 8:13 PM IST

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