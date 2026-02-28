ETV Bharat / state

कोर्ट से क्लीन चिट मिलते ही केजरीवाल और सिसोदिया पहुंचे प्राचीन हनुमान मंदिर, लिया आशीर्वाद

इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी सांसद संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे. सभी नेताओं ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया.

नई दिल्ली: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप नेता मनीष सिसौदिया के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. दिल्ली आबकारी नीति मामले में राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल शनिवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के साथ राजधानी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे.

बता दें कि शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था. यह मामला साल 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू किया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया था कि इस नीति के जरिए कुछ निजी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और दिल्ली सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ.इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई. संजय सिंह की पत्नी ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिन पार्टी और उनके परिवार के लिए बेहद अहम है और न्यायपालिका से उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा राहत मिली है.राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जांच एजेंसी की ताकत और किसी व्यक्ति के जीवन और निजी आजादी के अधिकार के बीच संतुलन बनाना संविधान की सीधी मांग है. यह किसी कानून की मेहरबानी नहीं है. अदालत ने साफ कहा कि अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो कानून का राज कमजोर होता है और आपराधिक न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी डगमगा सकता है.

