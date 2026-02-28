कोर्ट से क्लीन चिट मिलते ही केजरीवाल और सिसोदिया पहुंचे प्राचीन हनुमान मंदिर, लिया आशीर्वाद
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया था.
नई दिल्ली: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप नेता मनीष सिसौदिया के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. दिल्ली आबकारी नीति मामले में राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल शनिवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के साथ राजधानी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे.
इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी सांसद संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे. सभी नेताओं ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया.
#WATCH | दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। pic.twitter.com/zKjDW09A9j— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2026
