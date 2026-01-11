ETV Bharat / state

दिल्ली में AAP ने भाजपा कार्यालय के घेराव के घेराव की कोशिश की, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यालय के घेराव करने का प्रयास किया, मंत्री कपिल मिश्रा के एक बयान को लेकर था विरोध प्रदर्शन.

गुरुओं के अपमान के विरोध में AAP का भाजपा कार्यालय घेराव
गुरुओं के अपमान के विरोध में AAP का भाजपा कार्यालय घेराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 11, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सिख गुरुओं के अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने पुराने आप पार्टी कार्यालय के पास भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी. दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. AAP नेताओं ने इसे दिल्ली सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की कार्रवाई बताया, जबकि पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

कपिल मिश्रा के बयान को लेकर AAP का विरोध: आम आदमी पार्टी ने भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा के एक बयान को लेकर विरोध किया. पार्टी का आरोप है कि कपिल मिश्रा ने अपने भाषण में गुरुओं का अपमान किया है और इससे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है. पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा दफ्तर का घेराव करने पहुंची थी, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में ले लिया.

गुरुओं के अपमान के विरोध में AAP का भाजपा कार्यालय घेराव (ETV Bharat)

कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग: AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और पुलिस मिलकर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. अजय शर्मा ने बताया कि कपिल मिश्रा लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं, जिससे समाज में तनाव और हिंसा को बढ़ावा मिलता है. AAP नेताओं ने मांग की है कि कपिल मिश्रा अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और पद से इस्तीफा दें.

सीएम रेखा गुप्ता से मामले में सख्त एक्शन की मांग: AAP ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील की कि इस मामले में सख्त रुख अपनाया जाए. पार्टी का कहना है कि जब तक गुरुओं के सम्मान और सामाजिक सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा.

