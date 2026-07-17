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दिल्ली में SIR पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा '14 लाख कटे, गरीब-प्रवासी निशाने पर'

उन्होंने कहा कि तीन बड़े मुद्दे सामने आए हैं. पहला, SIR शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख वोट काट दिए गए. दूसरा, झुग्गियां तोड़कर गरीबों के वोट स्थायी रूप से खत्म करने की कोशिश हो रही है. तीसरा, चुनाव आयोग द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म बांटने और भरवाने का दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम पहले ही मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें अब एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं मिल रहा है, जिससे वह पूरी SIR प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे धैर्य के साथ SIR प्रक्रिया का अध्ययन किया है, लेकिन इसमें सिर्फ समस्याएं और अनियमितताएं दिखाई दीं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कवायद सुनियोजित तरीके से उन लोगों के वोट खत्म करने के लिए की जा रही है जो भाजपा के खिलाफ मतदान करते हैं.

AAP विधायक संजीव झा, विधायक कुलदीप कुमार और विकास गोयल ने भी अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी और SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि SIR शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और यह पूरी प्रक्रिया गरीबों, झुग्गीवासियों और पूर्वांचल के प्रवासी मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश है.

AAP नेता संजीव झा ने आरोप लगाया कि जून महीने में, जब बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार गर्मी की छुट्टियों में अपने गृह राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गए हुए थे, उसी दौरान PRE-SIR के नाम पर मतदाताओं की मैपिंग की गई. उन्होंने कहा कि यदि किसी घर पर BLO पहुंचा और घर बंद मिला तो संबंधित व्यक्ति को "Absent" या "Shifted" मानकर उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया. इसी प्रकार किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को भी "Shifted" बताकर उनके वोट काट दिए गए.

संजीव झा ने कहा कि जिन लोगों के वोट पहले ही काट दिए गए हैं, उन्हें अब एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह SIR प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले पाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर प्रवासी मजदूरों और किराए पर रहने वाले लोगों के वोट खत्म करना चाहती है क्योंकि ये वर्ग भाजपा की नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतदान का अधिकार नागरिकों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है तथा इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए.



सरकारी रिकॉर्ड में 100 प्रतिशत फॉर्म वितरण, लेकिन लोगों तक फॉर्म पहुंचे ही नहीं-कुलदीप कुमार

कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में कई मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और जमा दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि मेरे पास लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका नाम विधानसभा चुनाव के समय मतदाता सूची में था, लेकिन अब सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा है.

कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर BLO घर-घर जाकर फॉर्म देने के बजाय किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर पूरे इलाके के फॉर्म छोड़ रहे हैं. इससे बड़ी संख्या में लोगों तक फॉर्म पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों में भी सरकारी रिकॉर्ड में 100 प्रतिशत फॉर्म वितरण दिखाया गया है, जबकि वहां रहने वाले लोग खुद बता रहे हैं कि उन्हें कोई फॉर्म नहीं मिला.

AAP नेता विकास गोयल ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में दिल्ली में हजारों झुग्गियां तोड़ी गईं, जिसके कारण बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो गए. इनमें से कई लोग आसपास किराए के मकानों में रहने लगे, जबकि कुछ परिवारों को सरकार ने फ्लैट आवंटित किए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब ये लोग BLO से एन्यूमरेशन फॉर्म मांगने जाते हैं तो उन्हें यह कहकर फॉर्म देने से मना कर दिया जाता है कि उनकी पुरानी झुग्गी अब मौजूद नहीं है. वि

विकास गोयल ने कहा कि जिन लोगों को सरकार ने पुनर्वास के तहत फ्लैट दिए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है. इसके बावजूद उन्हें भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि पहले गरीबों की झुग्गियां तोड़ी गईं और अब उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि सभी प्रभावित लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं ताकि वह अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर सकें.



चुनाव आयोग के दावों पर भी उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग के उस दावे का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि BLO प्रत्येक घर पर तीन बार जाकर फॉर्म उपलब्ध कराएंगे. इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कागजों में तीन बार जाने का रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर कोई फॉर्म लेकर नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा कि AAP ने प्रत्येक वार्ड में सहायता शिविर लगाए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग यह शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं कि उन्हें अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में BLO शिक्षक हैं, जिन्हें अपरिचित इलाकों में भीषण गर्मी के बीच फॉर्म बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.



चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे, लेकिन नहीं है भरोसा

एक सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शिकायत रखेगी, हालांकि उन्हें इस प्रक्रिया से कोई विशेष उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और SIR प्रक्रिया में सामने आ रही कथित अनियमितताओं को आधिकारिक रूप से उठाएगा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग को पहले भी कई शिकायतें दी गईं, लेकिन उन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई.

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