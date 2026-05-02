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MCD में भ्रष्टाचार पर AAP का हमला: ASI की मौत को बताया ‘व्यवस्था की विफलता’

2 लाख रुपये की मांग और दबाव बना वजह: पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में AAP पार्षद राजीव चौधरी ने कहा कि 29 अप्रैल को जो घटना हुई, उसने एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक कर्मचारी पर 2 लाख रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था और बहाली के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी. राजीव चौधरी ने कहा कि “भाजपा ने एमसीडी को उगाही का अड्डा बना दिया है. नीचे से ऊपर तक अधिकारियों पर दबाव है कि पैसे इकट्ठा कर ऊपर तक पहुंचाए जाएं.” उन्होंने FIR को लीपापोती बताते हुए कहा कि बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने एमसीडी के शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात एएसआई राजकुमार सोलंकी की आत्महत्या के मामले को लेकर भाजपा शासित नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने इसे “भ्रष्टाचार और दबाव की व्यवस्था का परिणाम” बताते हुए CBI जांच, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और मृतक के बेटे को उसी पद पर नौकरी देने की मांग की है.

आम आदमी पार्टी ने शाहदरा ASI की मौत को बताया ‘व्यवस्था की विफलता’ (ETV Bharat)





गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: स्थानीय पार्षद मोहिनी जीनवाल ने बताया कि राजकुमार सोलंकी वार्ड के ईमानदार कर्मचारी थे. उन्होंने कहा कि एक मामूली विवाद के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया और बाद में बहाली के नाम पर उन्हें लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े. उन्होंने कहा कि “वह बेहद परेशान थे. एक गरीब परिवार से थे, घर में कमाने वाले सिर्फ वही थे, अब परिवार पूरी तरह असहाय हो गया है.” उन्होंने मांग की कि मृतक के बेटे को उसी पद (ASI) पर नौकरी दी जाए, परिवार को ₹

1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और दोषी अधिकारियों को सख्त सजा दी जाए.



यह हादसा नहीं, हत्या है: पार्षद रमेश बिसैया ने इस घटना को सीधा “हत्या” करार दिया. उन्होंने कहा कि शाहदरा नॉर्थ जोन में पहले भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं और हाल ही में एक डीसी पर भी कार्रवाई हुई थी. उन्होंने कहा कि “चार इंजन की सरकार का दावा करने वाली भाजपा के शासन में कर्मचारी त्रस्त हैं. छोटे कर्मचारियों का जीना मुश्किल हो गया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर पर होती है.



मेयर और भाजपा पर भी साधा निशाना:

AAP नेताओं ने इसे संवेदनहीनता बताते हुए आरोप लगाया कि घटना के बाद किसी बड़े भाजपा नेता ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की. नए मेयर ने भी परिवार से मिलने या कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया.



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