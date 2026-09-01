चावल घोटाले को लेकर AAP का सरकार पर हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- सीबीआई करे मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच
सौरभ भारद्वाज ने कहा गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले चावल की बड़ी मात्रा के कथित दुरुपयोग बीजेपी सरकार ने किया
Published : September 1, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में कथित चावल घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर सवाल उठाए. AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले चावल की बड़ी मात्रा का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी जिक्र है. उन्होंने मांग की कि सीबीआई मंत्री की भूमिका की भी जांच करे.
डेढ़ साल में दूसरी एफआईआर
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार से जुड़ा यह दूसरा मामला है, जिसमें सीबीआई की एफआईआर सामने आई है. उन्होंने कहा कि इससे पहले स्वास्थ्य से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई थी और अब कथित चावल घोटाले में सीबीआई ने 27 अगस्त 2026 को मामला दर्ज किया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर में मंत्री सिरसा का जिक्र होने के साथ-साथ अधिकारियों की भूमिका का भी जिक्र है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के गरीबों और राशन कार्ड से वंचित मजदूरों के लिए चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया.
CBI से हमारा अनुरोध है कि केवल सिरसा जी के जिक्र तक ये जांच सीमित न हो।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 1, 2026
उनकी भूमिका की भी गंभीरता से निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि न तो FCI के पास और न ही NERAMAC के पास इतनी ताकत थी कि इस काम को अंजाम दे सकें।@Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/IbWxp9Y25h
नेरमैक के पत्र से उठे सवाल
सौरभ भारद्वाज ने 7 जनवरी 2026 को नेरमैक के अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि पत्र में दिल्ली के गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और माइग्रेंट वर्कर्स को सस्ती दर पर चावल उपलब्ध कराने के लिए 31,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित करने का अनुरोध किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि यह पत्र मंत्री के पास पहुंचने के बाद इसे विभाग के कमिश्नर के बजाय एडिशनल कमिश्नर को क्यों भेजा गया.
AAP नेता ने कहा कि 4 मई 2026 को नेरमैक की ओर से दोबारा पत्र भेजकर पहले 31,000 मीट्रिक टन चावल मिलने की जानकारी दी गई और इतनी ही मात्रा फिर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया. सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि जब मंत्री को यह जानकारी मिल गई थी कि इतनी बड़ी मात्रा में चावल पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है, तो उन्होंने इसके वितरण का हिसाब क्यों नहीं मांगा.
NERAMAC कंपनी ने FCI से सस्ता चावल ये कहकर खरीदा था कि ये चावल दिल्ली के गरीबों में बांटने के लिए है।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 1, 2026
इतना सारा चावल अगर दिल्ली के गरीब परिवारों में बांटते तो हर परिवार को करीब 100 किलो चावल मिलते।
सोचिए, अगर वाक़ई में भाजपा सरकार दिल्ली में 5 करोड़ किलो चावल बाँटती तो मनजिंदर… pic.twitter.com/8zgHJBKUKk
निलंबित अधिकारी के जवाब का हवाला
सौरभ भारद्वाज ने निलंबित एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा के कारण बताओ नोटिस के जवाब का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी ने अपने जवाब में कहा है कि नेरमैक का पत्र मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ चर्चा और उनके निर्देश के बाद एफसीआई को भेजा गया था. AAP नेता ने कहा कि इस जवाब के आधार पर सीबीआई को पूरे मामले में मंत्री की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए.
सचिवालय में कौन-कौन आया, सीबीआई पूछे
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मांग है कि सीबीआई यह भी जांच करे कि नेरमैक से कौन-कौन लोग दिल्ली सचिवालय आए थे और उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई थी. उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर चावल के आवंटन और वितरण के दावे के बावजूद सरकार की ओर से इस संबंध में कोई सार्वजनिक जानकारी या वितरण अभियान सामने नहीं आया.
CBI की FIR में भाजपा मंत्री मनजिंदर सिरसा का भी जिक्र है।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 1, 2026
FIR के मुताबिक आसाम की कंपनी को चावल देने के लिए FCI को एडिशनल कमिश्नर द्वारा सिर्फ लेटर ही फॉरवर्ड नहीं किया गया था, बल्कि NOC भी दी गई थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ।
इसका साफ मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार के मंत्री… pic.twitter.com/9M6H5SsqOD
AAP ने उठाए कई सवाल: प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने मंत्री सिरसा से पूछा कि चावल के आवंटन की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका थी, पत्र कमिश्नर के बजाय एडिशनल कमिश्नर को क्यों भेजा गया और चावल मिलने के बाद उसके वितरण का रिकॉर्ड क्यों नहीं मांगा गया. उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच में अधिकारियों के साथ-साथ उन सभी लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए, जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े थे.
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