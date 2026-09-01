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चावल घोटाले को लेकर AAP का सरकार पर हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- सीबीआई करे मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच

चावल घोटाले में सीबीआई ने 27 अगस्त 2026 को मामला किया दर्ज ( ETV Bharat )