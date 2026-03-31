AAP ने फिर उठाया फीस बढ़ोतरी का मुद्दा, बीजेपी सरकार पर दागे सवाल
आम आदमी पार्टी का आरोप- दिल्ली की बीजेपी सरकार निजी स्कूलों के माफियाओं के साथ मिली हुई है.
Published : March 31, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है. पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पंजाब में नशे के मुद्दे, गुजरात में ड्रग्स बरामदगी और दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जवाबदेही तय करने की मांग की.
पंजाब में नशे को लेकर भाजपा-अकाली पर लगाए आरोप
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश में ड्रग्स एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की भाजपा और अकाली सरकारों के दौरान नशे का नेटवर्क फैलाया गया. उन्होंने कहा कि उस समय अंतरराष्ट्रीय तस्करों को संरक्षण दिया गया और पुलिस पर भी दबाव बनाया गया. उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 50 हजार से अधिक ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिससे बड़े तस्करों को पंजाब छोड़कर भागना पड़ा.
दिल्ली की भाजपा सरकार निजी स्कूलों के माफियाओं के साथ मिली हुई है। इस निकम्मी सरकार की वजह से बच्चों के अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 31, 2026
- @PKakkar_ जी, मुख्य प्रवक्ता, AAP pic.twitter.com/UDBYzaRkMQ
अमित शाह के बयान पर सवाल
प्रियंका कक्कड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो सरकारें पहले नशे के फैलाव के लिए जिम्मेदार रही हैं, वह अब इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी ड्रग माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई करके दिखाए.
गुजरात में ड्रग्स गायब होने का मुद्दा
गुजरात के मुद्दे पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हाल ही में पेश CAG रिपोर्ट में पुलिस स्टेशनों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स गायब होने की बात सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों किलो ड्रग्स के गायब होने पर पुलिस द्वारा 'चूहे खा गए' जैसे बयान दिए जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत खत्म हो जाते हैं और आरोपियों को फायदा मिलता है, जिससे जवाबदेही तय नहीं हो पाती.
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ड्रग्स का मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण युवाओं की क्षमता और भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, ऐसे मामले बार-बार सामने आते रहेंगे.
दिल्ली में निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी पर नाराजगी
दिल्ली के मुद्दे पर बात करते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे अभिभावक सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस मामले में ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि फीस नियंत्रण को लेकर स्पष्ट नियम मौजूद हैं. प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी और अभिभावकों को राहत दिलाई थी. उन्होंने ये भी दावा किया कि उस दौरान निजी स्कूलों से फीस रिफंड तक करवाया गया.
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