CBSE चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर पर AAP का हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग तेज
CBSE चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर पर AAP का हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग तेज
Published : June 3, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा की डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया और री-इवैल्यूएशन पोर्टल को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किए जाने पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेताओं ने इसे "दिखावटी कार्रवाई" बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग दोहराई. AAP का कहना है कि लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित करने वाले मामले में केवल अधिकारियों का तबादला करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है.
"क्या यह सजा है या बचाव?"-अरविंद केजरीवाल : AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े घोटाले पर सरकार की प्रतिक्रिया केवल तबादले तक सीमित नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्रवाई सजा है या संबंधित अधिकारियों को बचाने का प्रयास. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं को नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रभावित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने का काम हुआ है और केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश कर रही है.
केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री को हटाने की जगह, CBSE के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा कर लीपापोती कर रही है। देश NEET, CBSE, SSC, CUET में गड़बड़ियां और अव्यवस्था के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है। pic.twitter.com/okYMMSXAr6— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) June 2, 2026
CBSE के चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर करके मोदी सरकार ने लाखों बच्चों और उनके पैरेंट्स के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 2, 2026
मोदी जी ने चुनौती दी है - शिक्षा मंत्री नहीं बदला जाएगा, जो करना है कर लो। https://t.co/zK8OcjKiet