मेट्रो उद्घाटन या राजनीति? AAP ने PM के कार्यक्रम को बताया लोगों को गुमराह करने का प्रयास, साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के विधायक संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री आज दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में मेट्रो फेज-4 के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में दिल्ली की पूर्व सरकार का धन्यवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को मंजूरी भी केजरीवाल सरकार के समय मिली थी और निर्माण कार्य की शुरुआत भी उसी दौरान हुई थी. इसलिए इसका श्रेय केजरीवाल सरकार को भी मिलना चाहिए. AAP नेताओं का आरोप है कि अक्सर केंद्र सरकार उन परियोजनाओं का श्रेय लेती है जिनकी नींव पहले ही रखी जा चुकी होती है.

नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेट्रो फेज-4 परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के नेताओं संजीव झा और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस परियोजना को मंजूरी और शुरुआत अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री को अपने भाषण में इसका उल्लेख करना चाहिए.

दिल्ली के मुद्दों पर भी जवाब देने की मांग: AAP विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण में दिल्ली के उन मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए जिनसे आम लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के समय में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरियां खत्म कर दी गईं और हजारों बस कंडक्टरों की नौकरी चली गई. इसके अलावा झुग्गियों को तोड़े जाने और मोहल्ला क्लीनिक बंद होने जैसे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया. आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन फैसलों से दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा असर पड़ा है और केंद्र सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.

महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे पर सवाल: AAP नेताओं ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह योजना लागू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि महिलाओं से किया गया यह वादा कब पूरा होगा.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की मीडिया कवरेज को लेकर भी सवाल खड़े किए. उनका आरोप है कि कार्यक्रम में मीडिया संस्थानों को अपने कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि केवल दूरदर्शन न्यूज को वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई है और वही वीडियो बाद में संपादित कर अन्य मीडिया संस्थानों को दिया जाएगा. सौरभ भारद्वाज ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता है तो मीडिया को स्वतंत्र रूप से कवरेज करने से क्यों रोका जा रहा है.







