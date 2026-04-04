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दिल्ली में LPG संकट पर सियासत तेज; सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

'जब आपूर्ति और उत्पादन दोनों सामान्य हैं तो फिर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा'- सौरभ भारद्वाज

दिल्ली में LPG संकट पर सियासत तेज
दिल्ली में LPG संकट पर सियासत तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 9:10 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि अगर देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है तो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें क्यों लग रही है.

सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार लगातार कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उत्पादन भी बढ़ाया गया है. साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य भारतीय जहाजों के लिए खुला है. उन्होंने पूछा कि जब आपूर्ति और उत्पादन दोनों सामान्य हैं तो फिर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? आखिर यह विरोधाभास क्यों दिखाई दे रहा है.

डिलीवरी में देरी और फर्जी एंट्री का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि लोगों को सिलेंडर बुक करने के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है. कई मामलों में कागजों में सिलेंडर की डिलीवरी दिखा दी जाती है, जबकि उपभोक्ताओं तक पहुंचता ही नहीं है. उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य महानगरों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही है.

प्रवासी मजदूरों पर असर

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एलपीजी की कमी का असर सबसे ज्यादा गरीब और प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध न होने के कारण हजारों लोग दिल्ली और अन्य शहरों को छोड़कर अपने गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट की ओर इशारा करती है.

कालाबाजारी पर उठे सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, तो फिर बाजार में इसकी कालाबाजारी क्यों हो रही है? उन्होंने दो संभावनाएं जताईं, जिसमें पहली कि इस संकट के दौरान कुछ लोग अवैध रूप से मुनाफाखोरी कर रहे हैं. दूसरी, सरकार वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से संभालने में विफल हो रही है. भारद्वाज ने कहा कि एलपीजी वितरण पूरी तरह सरकारी कंपनियों के जरिए होता है. ऐसे में जब पूरा सिस्टम सरकारी नियंत्रण में है, तो कालाबाजारी और गड़बड़ी कैसे हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

सरकार से पारदर्शिता की मांग

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देना चाहिए, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके. उन्होंने कहा कि एलपीजी जैसी बुनियादी जरूरत की वस्तु को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

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