दिल्ली में खुले नालों से मौतों पर AAP का हमला, BJP और MCD पर लापरवाही का आरोप
AAP ने दिल्ली में खुले नालों में गिरने से हुई मौतों को लेकर BJP और MCD पर निशाना साधा. जिम्मेदारी तय नहीं करने का लगाया आरोप
Published : May 17, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में खुले नालों में गिरने से हो रही मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि “चार इंजन की सरकार” होने के बावजूद दिल्ली में बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं और लगातार हो रही मौतें सरकार की लापरवाही को उजागर कर रही हैं. प्रवीण कुमार ने कहा कि एमसीडी में मेयर बदल गए, लेकिन व्यवस्था और रवैया नहीं बदला. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो से ढाई महीनों में खुले नालों में गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन किसी भी मामले में जिम्मेदारी तय नहीं की गई.
कई घटनाओं का किया जिक्र: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AAP नेता ने अलग-अलग घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 16 फरवरी को रोहिणी में 30 वर्षीय युवक की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसके अलावा 3 मई को बुराड़ी में दो साल की मासूम आयशा की नाले में गिरने से मौत हो गई, फिर भी एमसीडी और भाजपा सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने बताया कि 31 मार्च को दिलशाद गार्डन में 33 वर्षीय राहुल सिंह की मौत भी खुले नाले में गिरने से हुई थी. वहीं 10 फरवरी को रोहिणी सेक्टर-32 में बिरजू सिंह नामक व्यक्ति की नाले में गिरने से जान चली गई. AAP का आरोप है कि इन सभी मामलों में प्रशासन ने जिम्मेदारी लेने के बजाय मामलों को दबाने की कोशिश की.
जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई: प्रवीण कुमार ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक दिल्ली के लोग खुले नालों में गिरकर अपनी जान गंवाते रहेंगे. AAP नेता ने मांग की कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे उनके परिवारों को सहारा मिल सके. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों का भविष्य अब संकट में है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
बारिश से पहले दिल्ली की तैयारी पर सवाल: प्रेस वार्ता में आगामी मानसून को लेकर भी चिंता जताई गई. प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली में नालों की सफाई और डी-सिल्टिंग का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कई जगह नालों में इतनी गाद जमा है कि लोग और बच्चे नालों के ऊपर बने संकरे हिस्सों से गुजरने को मजबूर हैं. उन्होंने पूर्व पार्षद अजय शर्मा द्वारा साझा किए गए वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें नालों की खराब स्थिति दिखाई गई थी. AAP का कहना है कि यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो बारिश के दौरान दिल्ली एक बार फिर जलभराव और अव्यवस्था की समस्या से जूझेगी.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे: प्रवीण कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा सरकार और एमसीडी की कथित विफलताओं को जनता के सामने लाती रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की जान की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को जवाबदेह बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि खुले नालों में जान गंवाने वाले सभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें :