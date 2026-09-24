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चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले AAP का BJP पर हमला, जरनैल बोले- "वोट चोरी के आरोपी सदन में क्यों? अगला मेयर Gen-Z से होगा"

चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले AAP का BJP पर हमला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया है. दरअसल, बुधवार को AAP के चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने भाजपा का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए निगम के कामकाज और शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए. अनिल मसीह पर सवाल: ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान जरनैल सिंह ने 2024 के मेयर चुनाव में विवादों में रहे नामित पार्षद अनिल मसीह का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "जिस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, वह आज भी नगर निगम सदन में क्यों बैठा है? सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में मेयर चुनाव का घोषित परिणाम रद्द कर कुलदीप कुमार को निर्वाचित घोषित किया था. कोर्ट ने अनिल मसीह के आचरण को लेकर भी आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था." चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले AAP ने BJP को घेरा (ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी: AAP प्रभारी ने कहा कि, "पार्टी अनिल मसीह के खिलाफ अलग से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चंडीगढ़ के DGP को भी शिकायत देंगे. मसीह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दूसरे मामलों में निर्वाचित पार्षदों पर कार्रवाई की जाती है." सदन में विवाद का भी जिक्र: जरनैल सिंह ने मंगलवार को नगर निगम की बैठक में हुए विवाद को भी मुद्दा बनाया. बैठक के दौरान AAP पार्षद योगेश ढींगरा को भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत की ओर से लाए गए निंदा प्रस्ताव के बाद बाकी कार्यवाही से निलंबित किया गया था. ढींगरा ने निगम के कामकाज में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया.