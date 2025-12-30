ETV Bharat / state

'आप' पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा, 55 नेताओं को मिली जगह

जयपुर: प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ा दी और संगठन को भी मजबूत करने पर फोकस कर दिया है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूर्वी की कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की. इनमें 55 नेताओं को जगह दी गई है. इनमें 21 जिलाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 15 सचिव और 9 संयुक्त सचिव और तीन प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं.

पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है. प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा है कि अभी 21 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है आगे और जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है. वहीं संगठन का भी और विस्तार किया जाएगा.

