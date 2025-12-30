'आप' पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा, 55 नेताओं को मिली जगह
आम आदमी पार्टी ने 21 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. इसके बाद भी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है.
Published : December 30, 2025 at 5:29 PM IST
जयपुर: प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ा दी और संगठन को भी मजबूत करने पर फोकस कर दिया है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूर्वी की कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की. इनमें 55 नेताओं को जगह दी गई है. इनमें 21 जिलाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 15 सचिव और 9 संयुक्त सचिव और तीन प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं.
पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है. प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा है कि अभी 21 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है आगे और जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है. वहीं संगठन का भी और विस्तार किया जाएगा.
एक रिटायर्ड IPS और IRS को भी बनाया पदाधिकारी: आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में रिटायर्ड IPS दिलीप जाखड़ को उपाध्यक्ष और रिटायर्ड IRS आर पी मीना को प्रदेश सचिव बनाया गया है. जबकि मशहूर कवि शहनाज हिंदुस्तानी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है. शहनाज हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं.
इन्हें बनाया जिलाध्यक्ष:
- भूपेंद्र सिंह सनोद- अजमेर
- सत्यनारायण देवड़ा- बीकानेर
- बृजेश चोपड़ा- चित्तौड़गढ़
- सुरेंद्र बेनीवाल- हनुमानगढ़
- राजेश चौहान- उदयपुर
- जगन्नाथ गोयल- अलवर
- नरपत सिंह जेठावत- पाली
- राजू मिश्रा- कोटा शहर
- दिलीप राणावत- कोटा ग्रामीण
- रशीद अहमद- बांसवाड़ा
- रामलाल बिश्नोई- जालौर
- हजारीदान चारण- बाड़मेर
- ओम प्रकाश चौधरी- भरतपुर
- बनवारी लाल-डीग
- सुमेर लाल- बालोतरा
- हरिओम जोशी- चुरु
- निर्मल वर्मा- दौसा
- ओम गोचर- बारां
- ओम प्रकाश सेन- नागौर
- राजेंद्र श्रीवास्तव- झालावाड़
- शौकीन काठात- ब्यावर