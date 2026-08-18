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AAP ने कसी कमर: जयपुर, कोटा समेत 10 शहरों में चुनाव कमेटियों का गठन, स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव

जयपुर. प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की रणनीति के तहत पार्टी ने प्रदेश के 10 नगर निगम क्षेत्रों के लिए चुनाव समितियों का गठन कर दिया है. इन समितियों के जरिए पार्टी अब शहरों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी में है. आम आदमी पार्टी राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयारियों में जुटी हुई है. इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी धीरज कुमार टोकस, प्रदेश सह-प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज और प्रदेश चुनाव समिति के प्रभारी देवेंद्र शास्त्री की सहमति से 10 नगर निगमों के लिए चुनाव समितियों की घोषणा की गई है.

इन 10 शहरों में बनी चुनाव समितियां: आम आदमी पार्टी ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम क्षेत्रों के लिए चुनाव समितियों का गठन किया है. जयपुर में आप विधायक और सह प्रभारी प्रवेश रतन सहित 11सदस्यों की कमेटी बनाई गई है. इन समितियों को संबंधित क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ चुनावी रणनीति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने बताया कि समितियां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगी और संभावित प्रत्याशियों, स्थानीय मुद्दों तथा मतदाताओं से जुड़े सवालों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने में भूमिका निभाएंगी.