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SIR की आड़ में चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे AAP और कांग्रेस: महापौर प्रवेश वाही

दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी (आप) व कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि दोनों दल एसआईआर की आड़ में देश की प्रतिष्ठित व स्वायत्त संस्था भारत निर्वाचन आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर राज्य विधानसभाओं तक लगातार 12 वर्षों से चुनाव हार रहे विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं.