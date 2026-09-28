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SIR की आड़ में चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे AAP और कांग्रेस: महापौर प्रवेश वाही

चुनाव आयोग के कामकाच पर एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट पर बवाल मचा हुआ है. इसको लेकर CEC के इस्तीफे की मांग हो रही है.

दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही
दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी (आप) व कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि दोनों दल एसआईआर की आड़ में देश की प्रतिष्ठित व स्वायत्त संस्था भारत निर्वाचन आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर राज्य विधानसभाओं तक लगातार 12 वर्षों से चुनाव हार रहे विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं.

दिल्ली प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सोमवार दोपहर महापौर प्रवेश वाही ने उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत की उपस्थिति में विपक्षी दलों की नियत पर सवाल खड़े किए. महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाना कोई नया मामला नहीं है, बल्कि यह उनकी पुरानी आदत बन चुकी है.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकतंत्र की प्राथमिक संवैधानिक सीढ़ी यानी दिल्ली नगर निगम के फंड्स रोककर उसे पंगु व बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की. अधिकारियों को प्रताड़ित करना व निगम को आर्थिक रूप से पंगु बनाना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा. इसके विपरीत भाजपा ने निगम की कमान संभालते ही बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से फंड आवंटित किए.

प्रवेश वाही, महापौर, दिल्ली नगर निगम (ETV Bharat)

आपातकाल लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए महापौर ने कहा कि जो कांग्रेस आज एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, उसे यह जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल से बड़ा भी कोई लोकतंत्र पर हमला हो सकता है? उन्होंने कहा कि आपातकाल में जिस प्रकार लोकतंत्र का गला घोंटा गया, उसे देश कभी नहीं भूल सकता है. बार-बार चुनाव हारने के बाद अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर विपक्षी नेताओं के दिमाग में अनर्गल बातें चल रही हैं.

टीएन शेषन के उत्पीड़न का भी मुद्दा उठाया

महापौर ने ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश आज भी नहीं भूला है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को कांग्रेस कार्यकाल के दौरान किस प्रकार प्रताड़ित किया गया था. कांग्रेस ने चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग कर अपने चहेतों को सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पदों से नवाजा व राजनीतिक लाभ उठाया.

मुख्य चुनाव आयुक्त की पारदर्शिता की सराहना

महापौर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जनता की भावनाओं व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाई है, बल्कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले ईवीएम हैकिंग का झूठा रोना रोने वाले विपक्षी दल अब एसआईआर को हथियार बनाकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश कभी सफल नहीं होगी.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि एक मीडिया संस्थान की एक रिपोर्ट आने के बाद से देश में चुनाव आयोग के कामकाच पर बवाल मचा हुआ है. इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित निर्णयों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई है लेकिन उनकी इस आपत्ति को सुना नई गया, जिसको लेकर देश में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे है. इस को लेकर ही तमाम विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफे की मांग कर रही है.

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