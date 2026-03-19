पालम अग्निकांड की शोक सभा में हंगामा, आप और भाजपा नेता के बीच हुई झड़प, जानिए वजह
शोक सभा का आयोजन स्थानीय लोगों की ओर से किया गया था. विधायक कुलदीप सोलंकी और सौरभ भारद्वाज ने जमकर आरोप लगाए.
Published : March 19, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: पालम इलाके की एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत की घटना ने पूरी दिल्ली के लोगों को हिलाकर रख दिया है. गुरुवार को स्थानीय दुकानदारों ने शोक सभा रखी. इस दौरान यहां भाजपा और आप नेता आमने सामने आ गए. दरअसल, दौरान शोक सभा में अरविन्द केजरीवाल नेता विपक्ष आतिशी और सौरभ भारद्वाज अन्य आप नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए. जब सौरभ भारद्वाज ने फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ियां पर सवाल उठाए तो स्थानीय लोगों ने उनसे मामले पर राजनीति न करने की बात कही.
सौरभ भारद्वाज ने दमकल की हाइड्रोलिक सीढ़ी ना खुलने की बात कही, जिसपर हंगामा शुरू हो गया. इस दौरान मौके पर बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी भी मौजूद थे और देखते ही देखते सभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी.
विधायक कुलदीप सोलंकी ने कहा, उन्होंने मामले पर राजनीति शुरू की, जिसपर मैंने कहा कि ये बाद का मुद्दा है बाद में करेंगे इसी बात पर वो भड़क गए. ये आज यहां आके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम कल सुबह से यहां हैं. आप नेताओं ने अन्य जगहों से कार्यकर्ता बुलाए, जबकि कोई लोकल कार्यकर्ता इनके साथ नहीं. ये सिर्फ टीआरपी के लिए आये थे परिवार के साथ इनकी कोई संवेदना नहीं है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सब शांतिपूर्वक शोक सभा में बैठे हुए थे. विधायक कुलदीप सोलंकी ने यहां गुंडागर्दी की. सबके सामने है कि घटना के समय फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली. वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं. ये बोला तो मुझे हाथ दिखाया गया. तुम्हें जो करना है कर लो हम यहीं बैठे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नहीं आईं, जबकि अरविंद केजरीवाल गोवा से यहां आ गए इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है.
ये हादसा नहीं हत्या है।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) March 18, 2026
क्या आपको यकीन होगा देश की राजधानी दिल्ली में फ़ायर ब्रिगेड की सीढ़ी नही खुली उनके पास जाल तक नही था?
जहाँ प्रधानमंत्री गृहमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता रहते हैं, AAP नेता राजेंद्र कश्यप जी के परिवार के 9 लोग आग में झुलस कर मर गए वो चीख़ते रहे, चिल्लाते… pic.twitter.com/2S36ZkxzDj
संजय सिंह ने साधा निशाना: उधर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी X पर एक वीडियो पोस्ट करते लिखा, ये हादसा नहीं हत्या है। क्या आपको यकीन होगा देश की राजधानी दिल्ली में फ़ायर ब्रिगेड की सीढ़ी नही खुली उनके पास जाल तक नही था? जहां प्रधानमंत्री गृहमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता रहते हैं, AAP नेता राजेंद्र कश्यप के परिवार के 9 लोग आग में झुलस कर मर गए वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची और पहुंची भी तो उनकी सीढ़ी नही खुली उनके पास जाल तक नहीं था. लोगों के सामने 9 जिंदगियां देखते-देखते खत्म हो गईं. राजेन्द्र भाई AAP के समर्पित साथी हैं, गोवा में पार्टी का काम देखतें हैं, उनके ऊपर ये अपार कष्ट पड़ा है जिसकी कोई भरपाई नही. ईश्वर इनके परिजनों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें व उन्हें ये दुःख सहन करने की शक्ति दे.
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