दिल्ली में कोंडली पुल उद्घाटन को लेकर 'आप' ने लगाया आरोप, भाजपा ने कहा- पूरी तैयारी के बाद ही होगा शुभारंभ
कोंडली पुल को लेकर आप और भाजपा के बीच खींचतान देखी गई. वहीं आप विधायक ने अचानक उद्घाटन करने की घोषणा की. जानें पूरा मामला..
Published : August 6, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली का कोंडली पुल एक बार फिर राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है. लाखों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही और नोएडा आने-जाने के प्रमुख मार्गों में शामिल इस पुल के उद्घाटन को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. जहां आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पुल का निर्माण छह महीने पहले पूरा हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार राजनीतिक कारणों से इसका उद्घाटन नहीं कर रही है. वहीं भाजपा का कहना है कि पुल को सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही जनता के लिए खोला जाएगा.
कोंडली नहर पर बना यह पुल पूर्वी दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक माना जाता है. इस रास्ते से प्रतिदिन लाखों वाहन चालक, स्थानीय निवासी और नोएडा आने-जाने वाले लोग गुजरते हैं. लंबे समय से यहां जाम की गंभीर समस्या बनी हुई थी. इसी समस्या के समाधान के लिए पुल पर दो नए लिंक (लीफ) बनाए गए हैं. इनमें एक लिंक कल्याणपुरी रोड को गाजीपुर श्मशान घाट रोड से जोड़ता है, जबकि दूसरा लिंक श्मशान घाट रोड से सीधे कोंडली पुल तक जाता है. उम्मीद है कि इसके शुरू होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी.
विधायक कुलदीप कुमार का दावा है कि इस परियोजना की आधारशिला आप सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी और निर्माण कार्य भी लगभग छह महीने पहले पूरा हो चुका है. उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार जानबूझकर पुल का उद्घाटन टाल रही है, ताकि जनता को यह संदेश न जाए कि यह परियोजना आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरी हुई थी.
उन्होंने कहा कि सरकार चाहे पुल पर अपना बोर्ड लगा दे, लेकिन जनता को राहत देने में देरी नहीं करनी चाहिए. रोजाना हजारों लोग इस मार्ग पर घंटों जाम में फंसते हैं और पुल बंद रहने से लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है. विवाद उस समय और बढ़ गया जब कुलदीप कुमार ने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर खुद पुल का उद्घाटन करने की घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पुल को खोलने का प्रयास किया और बुलडोजर के जरिए रास्ता भी शुरू कराया. हालांकि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुल को दोबारा बंद कर दिया.
वहीं त्रिलोकपुरी से भाजपा विधायक रविकांत ने इस कदम को गलत बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक परियोजना को पूरी तरह तैयार होने, सुरक्षा मानकों की जांच और संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद ही जनता के लिए खोला जाना चाहिए. पुल कब शुरू होगा, इसका फैसला सरकार और संबंधित अधिकारी तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर करेंगे. उधर, इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि ल जल्द शुरू होने से पूर्वी दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन काफी आसान होगा और सालों पुरानी ट्रैफिक समस्या से बड़ी राहत मिलेगी.
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