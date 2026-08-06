ETV Bharat / state

दिल्ली में 'SIR' पर संग्राम: AAP ने लगाया बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने का आरोप, CEO को सौंपा ज्ञापन

AAP नेताओं ने SIR से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से मुलाकात की ( ETV Bharat )

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने बीएलए और आम जनता से फीडबैक लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में बड़ी धांधली और खामियां सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अनधिकृत कॉलोनियों, गांवों और जेजे क्लस्टर्स में सौ फीसदी फॉर्म बांटे ही नहीं. जमीनी हकीकत यह है कि बीएलओ ने बिना फॉर्म बांटे ही कागजों में करीब 60 प्रतिशत लोगों को 'शिफ्टेड' दिखा दिया है.

पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग शिफ्टेड बताए गए मतदाताओं का पूरा डेटा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के साथ साझा करे ताकि पारदर्शिता से सत्यापन हो सके. दिल्ली में SIR की प्रक्रिया अभी भी जारी है. 17 अगस्त तक बूथ लेवल ऑफिसर तक चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म जमा करा सकते हैं.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वोट काटे जाने का गंभीर आरोप लगाया है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है.

किरायेदारों और प्रवासी मतदाताओं को बनाया जा रहा निशाना

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के प्रवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है. ये सभी वैध और वास्तविक वोटर हैं. दरअसल, आर्थिक तंगी या मकान बदलने की मजबूरी के कारण अक्सर किरायेदार के तौर पर लोग इलाके बदलते रहते हैं. ऐसे लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिए जा रहे और बड़ी संख्या में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने एक व्यावहारिक प्रस्ताव रखा है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमने आयोग से कहा है कि जिन लोगों को भी 'शिफ्टेड' दिखाया गया है, उनके नाम, पते और फोन नंबर राजनीतिक दलों के बीएलए को दिए जाएं. हम खुद उन नंबरों पर फोन करके वेरिफाई कर लेंगे कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है या वहीं रह रहा है." पार्टी ने प्री-एसआईआर के दौरान कटे 10 लाख वोटों का मुद्दा भी उठाया. आप नेताओं ने सवाल किया कि जो लोग गर्मियों की छुट्टियों में घर गए थे या उस वक्त घर पर नहीं मिले थे और जिनके नाम पहले ही काट दिए गए, उन्हें इस बार फॉर्म क्यों नहीं दिए गए? आयोग इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

विधायकों ने उठाई वोटर्स को शामिल करने की मांग

बैठक में शामिल बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि 'शिफ्टेड' बताकर वोट काटना इस समय सबसे बड़ी समस्या बन गई है. उन्होंने मांग की कि यदि किसी मतदाता को गलती से शिफ्टेड दिखा दिया गया है और वह व्यक्ति अपनी मौजूदगी साबित करता है, तो उसे तुरंत एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किया जाए. चुनाव आयोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है.

संजीव झा ने कहा कि आयोग का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें सूची से बाहर करना. कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि बीएलओ अपनी रिपोर्ट में 99 फीसदी फॉर्म बांटने का दावा कर रहे हैं, जो धरातल पर पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के एससी समाज और घुमंतू जातियों के लोग काम के सिलसिले में अक्सर जगह बदलते हैं, जिसके चलते वे फॉर्म से वंचित रह गए हैं. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के हर नागरिक का वोट का अधिकार सुरक्षित रहे और किसी भी वास्तविक मतदाता को वंचित न किया जाए.

ये भी पढ़ें: