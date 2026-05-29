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दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप: मेडिकल में देरी कर मिटाए जा रहे सबूत, AAP ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि घायल युवक की पहचान आकाश बिरहान के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि घटना दक्षिण-पश्चिम जिले के जाफरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में घायल युवक खुद आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है कि एक ASI ने उसे गोली मारी. उन्होंने बताया कि वीडियो में युवक कह रहा है कि वह कोई अपराधी नहीं है और सामान्य रूप से अपना काम करता है. प्रेस वार्ता में दिखाए गए वीडियो में घायल युवक यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जा रहा था. युवक का आरोप था कि देर रात तक आरोपी पुलिसकर्मी को PCR वैन में बैठाकर रखा गया और उसे पानी, नींबू पानी तथा दवाइयां दी जा रही थीं.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में एक युवक को गोली मार दी. प्रेस वार्ता के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी कर्मी को बचाने की कोशिश कर रही है.

AAP नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर आरोपी पुलिसकर्मी का मेडिकल परीक्षण देर से कराया, जिससे उसके शरीर में मौजूद अल्कोहल की मात्रा कम हो जाए. उन्होंने कहा कि घटना रात करीब साढ़े दस बजे की थी, लेकिन कई घंटों बाद तक आरोपी को गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया. सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी पर ड्यूटी के दौरान शराब पीकर गोली चलाने का आरोप है, तो तत्काल मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई. उन्होंने कहा कि इससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं.

दिल्ली पुलिस की छवि खराब हुई

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी पक्ष को बचाने की कोशिश होती दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने एक महीने पहले हुए पांडव कुमार हत्याकांड का भी उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि वह मामला भी दक्षिण-पश्चिम जिले के इसी इलाके से जुड़ा था. AAP नेता ने आरोप लगाया कि उस मामले में भी पुलिस ने जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी की. उन्होंने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी की पहचान छिपाने की कोशिश की गई. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी को पहचान से बचाने के लिए कई लोगों को एक जैसी टोपी और चेहरे पर पट्टियां पहनाई गई थीं.

दिल्ली में पानी संकट पर भी सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पानी की समस्या का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि राजधानी के 30 से 40 प्रतिशत इलाकों में पानी की भारी किल्लत है, जबकि सरकार केवल 10 से 11 प्रतिशत इलाकों में समस्या होने की बात कह रही है. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर या तो पानी नहीं आ रहा या गंदा पानी सप्लाई हो रहा है. AAP नेता ने सरकार से उन इलाकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की जहां पानी की समस्या बताई गई है. पंजाब निकाय चुनाव पर भी बोले:प्रेस वार्ता के सौरभ भारद्वाज ने पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी नेताओं पर लगातार ED की कार्रवाई के बावजूद जनता का समर्थन बढ़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, लेकिन पंजाब की जनता इसका जवाब चुनाव में दे रही है.

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