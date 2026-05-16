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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 'आओ स्कूल चलें हम' अभियान शुरू, शिक्षा से वंचित बच्चों की होगी स्कूल वापसी

इस अभियान का उद्देश्य केवल दस्तावेज बनवाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में “आओ स्कूल चले हम” अभियान शुरू
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में “आओ स्कूल चले हम” अभियान शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी की ओर से अशोक नगर एवं लाल बाग की झुग्गी-झोपड़ियों में 'आओ स्कूल चले हम' मुहिम के तहत बच्चों की पहचान और उनके दस्तावेजों रो तैयार कराने का कार्य शुरू किया गया है. इस अभियान का नेतृत्व DDC चेयरमैन जितेंद्र महाजन कर रहे हैं.

दरअसल, यह अभियान खासतौर पर उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जो जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड न होने के कारण स्कूलों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं. अभियान के तहत टीम झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में जाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर रही है, जो शिक्षा से दूर हैं. फिलहाल, अशोक नगर क्षेत्र की झुग्गियों से 36 और लाल बाग 80 अधिक बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनका दस्तावेजीकरण अधूरा होने के कारण उनका एडमिशन रुक गया था.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में “आओ स्कूल चले हम” अभियान शुरू (ETV Bharat)

चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान पर यह अभियान शुरू किया गया है, ताकि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पास अपने दस्तावेज मौजूद हैं, जिस वजह से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं. इसी वजह से वे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे.

जिले के डीएम अजय कुमार के निर्देशन में अब ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने और जरूरी दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया तेज की जा रही है. इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों को आसानी से स्कूलों में दाखिला मिल सके. अभियान के अगले चरण में टीम लालबाग की झुग्गी बस्तियों में कैंप लगाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जहां-जहां से मांग आएगी, वहां-वहां इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे. उद्देश्य केवल दस्तावेज बनवाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है.

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