ETV Bharat / state

चूरू: राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा

एसीबी झुंझुनू की टीम ने सरदारशहर तहसील कार्यालय में एएओ को रंगे हाथ पकड़ा. भूमि कन्वर्जन की एवज में एक लाख रुपए मांगे थे.

AAO Nirmal Soni in the grip of ACB
एसीबी के शिकंजे में एएओ निर्मल सोनी (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: झुंझुनू एसीबी की टीम ने चूरू जिले के सरदारशहर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) निर्मल सोनी को 90 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. सोनी सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष भी है. झुंझुनू एसीबी के डीएसपी शबीर खान की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. सरदारशहर में एसीबी के एक्शन की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया.

भूमि कन्वर्जन की एवज में मांगे 1 लाख: झुंझुनू एसीबी के डीएसपी शबीर खान ने बताया कि एसीबी चौकी में परिवादी अंजना सोनी ने परिवाद दिया था कि सरदारशहर में कृषि भूमि के कन्वर्जन का आवेदन कर रखा है. तहसील कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी उससे भूमि कन्वर्जन की एवज में एक लाख रुपए की घूस की मांग कर परेशान कर रहा है.

पढ़ें: नदबई तहसीलदार 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन खोलने के एवज में मांगी थी घूस

झुंझुनू एसीबी के डीएसपी शबीर खान ने बताया कि 25 अक्टूबर को टीम के सत्यापन में 90 हजार रुपए कन्वर्जन की एवज में खुद और तहसीलदार के नाम से रिश्वत की मांग की. 27 अक्टूबर सोमवार को जैसे ही परिवादी ने तहसील कार्यालय में आरोपी को रिश्वत की राशि दी तो एसीबी झुंझुनू की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया. उससे रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई. एसीबी की कार्रवाई से सरदारशहर तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया.

TAGGED:

AAO ARRESTED RED HANDED
एसीबी ने पकड़ा एएओ
ACCUSED AAO IS AN EMPLOYEE LEADER
कन्वर्जन के लिए कर रहा था परेशान
JHUNJHUNU ACB ACTION IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.