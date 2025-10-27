ETV Bharat / state

चूरू: राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा

चूरू: झुंझुनू एसीबी की टीम ने चूरू जिले के सरदारशहर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) निर्मल सोनी को 90 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. सोनी सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष भी है. झुंझुनू एसीबी के डीएसपी शबीर खान की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. सरदारशहर में एसीबी के एक्शन की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया.

भूमि कन्वर्जन की एवज में मांगे 1 लाख: झुंझुनू एसीबी के डीएसपी शबीर खान ने बताया कि एसीबी चौकी में परिवादी अंजना सोनी ने परिवाद दिया था कि सरदारशहर में कृषि भूमि के कन्वर्जन का आवेदन कर रखा है. तहसील कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी उससे भूमि कन्वर्जन की एवज में एक लाख रुपए की घूस की मांग कर परेशान कर रहा है.