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एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक:AAO ने अपने भाई के लिए 7.50 लाख रुपए में खरीदा पेपर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब तक पकड़े 144 आरोपी.

Accused AAO Nagesh Kumar in SOG custody
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी एएओ नागेश कुमार (Photo Source: SOG Rajasthan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक लेखाधिकारी को गिरफ्तार किया. उसने अपने भाई के लिए पेपर माफिया से 7.50 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था. लीक पेपर पढ़कर भाई ने परीक्षा पास कर ली और उसका एसआई के पद पर चयन हो गया. मामले का खुलासा होने पर एसओजी ने पहले एसआई बने अभ्यर्थी को और अब सहायक लेखाधिकारी को गिरफ्तार किया है. उसने जिससे पेपर लिया, उसे भी एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

पुरुषोत्तम से लिया नागेश ने पेपर: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि हरदास का बास (सीकर) निवासी नागेश कुमार यादव को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है. वह अजीतगढ़ पंचायत समिति में सहायक लेखाधिकारी-2 के पद पर कार्यरत है. वह लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए इनाम था. बंसल ने कहा कि एसओजी जांच में सामने आया कि कुंदन पांड्या ने आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा से एसआई भर्ती-2021 का पेपर और सवालों के जवाब हासिल किए थे. यह पेपर उसने अपने परिचित संदीप कुमार लाटा और पुरुषोत्तम दाधीच को भी उपलब्ध करवाया था. उस समय पुरुषोत्तम दाधीच स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर में सहायक लेखाधिकारी-2 के पद पर कार्यरत था. एक ही विभाग में होने के कारण पुरुषोत्तम दाधीच और नागेश कुमार आपस में परिचित थे. नागेश कुमार ने अपने भाई सुरजीत सिंह के लिए पेपर का पुरुषोत्तम दाधीच से 7.50 लाख रुपए में सौदा किया.

पढ़ें:एसआई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

भाई को वाट्सएप पर भेजे सवाल-जवाब: आरोपी ने पेपर और सवालों के जवाब हासिल कर अपने भाई को सवाल-जवाब पढ़वाए थे. उसने अपने भाई को वाट्सएप पर पेपर और सवालों के जवाब भेजे थे. पड़ताल में सामने आया कि लीक पेपर पढ़कर सुरजीत ने परीक्षा दी. उसके हिंदी में 200 में से 190.79 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 158.27 अंक आए और मेरिट में 18वीं रैंक मिली. उनका कहना है कि इस मामले में सुरजीत को 9 अक्टूबर 2024 को और पुरुषोत्तम दाधीच को 2 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

सीकर पुलिस की मदद से दबोचा: नागेश कुमार इस मामले में फरार चल रहा था. वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया. एसओजी ने सीकर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक 144 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आगे अनुसंधान जारी है.

पढ़ें:एसआई भर्ती पेपर लीक: सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज खंगाल रही है एसओजी, ऐसे दबोचे जा रहे आरोपी

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AAO ARRESTED IN SI PAPER LEAK
BOUGHT PAPER FOR OVER 7 LAKH RUPEES
ARRESTED FOR BUY PAPER FOR BROTHER
SI RECRUITMENT EXAM PAPER LEAK

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