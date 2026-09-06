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बयाना अस्पताल के सरकारी खाते से 55.67 लाख रुपए गबन का आरोप, AAO गिरफ्तार

भरतपुर: जिले के बयाना के उप जिला चिकित्सालय के सरकारी खाते से लाखों रुपए की कथित हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया. सहायक प्रशासनिक अधिकारी पर अस्पताल की सरकारी राशि में से करीब 55.67 लाख रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर गबन करने का आरोप है. आरोपी पूर्व में बयाना अस्पताल में कैशियर था. मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी और सरकारी राशि के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की.

अस्पताल के खाते से गबन: बयाना थानाधिकारी रामगिलास पूनिया ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय बयाना, डॉ. जोगेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया कि वर्तमान में उप जिला चिकित्सालय वैर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत राहुल कुमार, पूर्व में उप जिला चिकित्सालय बयाना में कैशियर के पद पर कार्यरत था. आरोप है कि बयाना अस्पताल में कैशियर रहते राहुल कुमार ने कथित रूप से फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर अस्पताल के सरकारी खाते से कुल 55.67139 लाख रुपए अपने निजी खाते में डाल लिए.

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