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20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा ‘आंगन का मिलन’, कार्यकत्रियां होगी सम्मानित

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं को तय समय से पूरा करने के निर्देश दिये हैं.

AANGAN MILAN KARYAKRAM
आंगन का मिलन कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 5:55 PM IST

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देहरादून: प्रदेशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को देहरादून के विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में हरिद्वार और बागेश्वर जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

बैठक में अधिकारियों ने बताया प्रदेश में कुल 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इनमें देहरादून जिले में 1,907, हरिद्वार में 3,179 और बागेश्वर में 834 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं. कैबिनेट मंत्री ने इन जिलों में कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली. साथ ही अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए.

आंगन का मिलन कार्यक्रम को लेकर बैठक (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ‘आंगन का मिलन’ को केवल एक कार्यक्रम के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए. इसे जनसेवा के महत्वपूर्ण अभियान के रूप में आयोजित किया जाए. उन्होंने कहा कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना है.

रेखा आर्य ने कहा कार्यक्रम की तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं. आयोजन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए. आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की पहले से जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से काम में लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा.

कार्यकत्रियों को किया जाएगा सम्मानित: रेखा आर्या ने बताया अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे अच्छा काम करने वाली महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा. अन्य कर्मियों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इसलिए उनके अच्छे काम को पहचान देना जरूरी है.

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