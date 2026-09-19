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झारखंड में SIR: आमया का शिष्टमंडल मिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, लोगों की परेशानी से कराया अवगत

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मिलते आमया के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )