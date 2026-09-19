झारखंड में SIR: आमया का शिष्टमंडल मिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, लोगों की परेशानी से कराया अवगत
सामाजिक संगठन आमया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली विसंगतियों से अवगत कराया है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : September 19, 2026 at 7:28 PM IST
रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान लोगों को उपनाम, माता-पिता के नाम, आयु एवं पारिवारिक संबंध को लेकर हो रही परेशानी से सामाजिक संगठन आमया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया है.
आमया के अध्यक्ष एस अली के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलने पहुंचे शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंप कर SIR-2026 के दौरान मतदाता सूची में वर्ष 2003 के अभिलेखों से उत्पन्न नाम, उपनाम/टाइटल, माता-पिता के नाम, आयु व पारिवारिक संबंध संबंधी विसंगतियों के निराकरण, पर्याप्त सुनवाई का अवसर, वैकल्पिक दस्तावेजों की स्वीकार्यता, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्रामसभा व पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण/गवाही को सहायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने तथा Form-7 के संभावित दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
आमया अध्यक्ष एस अली ने बताया कि SIR-2026 की प्रक्रिया के दौरान झारखंड राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिकों के सामने ऐसी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनका मूल कारण वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पूर्व से चली आ रही त्रुटियां व बाद के वर्षों में मतदाताओं द्वारा कराए गए सुधारों का वर्ष 2003 के मूल अभिलेख में न होना है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अनेक नागरिकों के नाम, उपनाम/टाइटल, पिता, पति, माता के नाम, आयु व पारिवारिक विवरण में त्रुटियां थीं. बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी EPIC व संशोधित मतदाता सूचियों में अनेक नागरिकों ने अपने विवरणों में विधिवत सुधार कराया, लेकिन वर्तमान SIR-2026 में वर्ष 2003 के आधार अभिलेख से मैपिंग-अनमैपिंग किए जाने के कारण पुराने त्रुटिपूर्ण विवरण पुनः विवाद का कारण बन रहे हैं.
आमया ने इन विसंगतियों से कराया अवगत
- स्वयं के नाम अथवा उपनाम/टाइटल में अंतर-पिता/माता अथवा पति के नाम या उपनाम/टाइटल में अंतर.
- एक ही पिता के नाम से 06 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग होने पर उत्पन्न विसंगति.
- मतदाता एवं उसके माता-पिता की आयु में 50 वर्ष से अधिक अथवा 15 वर्ष से कम का अंतर .
- दो भाई-बहन के बीच 09 माह से कम का अंतर प्रदर्शित होना.
- पुराने व वर्तमान मतदाता अभिलेखों में नाम अथवा पारिवारिक विवरण में अंतर.
- ऐसे नागरिक जिनका नाम बाद की मतदाता सूचियों में विधिवत दर्ज व संशोधित है, लेकिन वर्ष 2003 के पुराने अभिलेख के आधार पर उन्हें पुनः स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है.
आमया ने चुनाव आयोग से की ये मांग
वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पाए जाने वाले नाम, टाइटल, माता-पिता के नाम व आयु संबंधी पुरानी त्रुटियों को वर्तमान नागरिक की पात्रता के विरुद्ध स्वतः निर्णायक आधार न माना जाए. वर्ष 2003 के बाद जारी एवं संशोधित मतदाता अभिलेखों को भी उचित महत्व देते हुए समग्र साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाए.
दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने वाले नागरिकों के लिए खतियान, वंशावली, पुराने सरकारी अभिलेख, पारिवारिक अभिलेख, स्व-घोषणा/शपथ-पत्र व अन्य विश्वसनीय स्थानीय साक्ष्यों को परिस्थितिनुसार सहायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची व PESA Act, 1996 की भावना एवं लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संबंधित ग्रामसभा तथा विधिवत/स्थानीय रूप से मान्य पारंपरिक पदाधिकारियों जैसे पाहन, मानकी-मुंडा, मांझी, ग्राम हेडमैन, ग्राम प्रधान, मुखिया, वार्ड पार्षद व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, पहचान/निवास/पारिवारिक संबंध संबंधी पुष्टि व गवाही को परिस्थितिनुसार प्रासंगिक व सहायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. आयु संबंधी विसंगतियों के मामलों में केवल तकनीकी आयु-अंतर के आधार पर दावा अस्वीकार न किया जाए व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फाइनल मतदाता सूची में शामिल किए जाए.
Form-7 से संबंधित प्रत्येक नाम-विलोपन आवेदन में संबंधित मतदाता को नोटिस व प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए व जीवित व्यक्ति को मृत अथवा गलत तरीके से स्थानांतरित बताकर किए गए संदिग्ध आवेदनों की विशेष जांच कराई जाए. सभी जिलों में SIR-2026 से संबंधित लंबित मामलों के लिए विशेष हेल्प डेस्क/सिंगल-विंडो व्यवस्था बनाई जाए. जिन नागरिकों को नोटिस जारी हुआ है, उन्हें अपने मामले की सुनवाई, प्रस्तुत दस्तावेज व निर्णय की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए व प्रतिकूल आदेश की स्थिति में कारणयुक्त आदेश उपलब्ध कराया जाए.
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