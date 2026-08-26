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एक्सप्रेसवे पर पकड़ी गई लाखों की संदिग्ध खाद्य सामग्री, रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग का छापा

लखनऊ: रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में खाद्य विभाग ने करीब 13.45 लाख रुपये की संदिग्ध खाद्य सामग्री को कब्जे में लेकर कर बड़ी कार्रवाई की है. आगरा एक्सप्रेसवे पर पकड़ी गई तीन गाड़ियों में आम पापड़, चूरन, चटनी और खाद्य तेल की खेप पकड़ी गई है. सामान की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर टीम ने 10 नमूने जांच के लिए भेजे हैं, जबकि पूरी खेप को रिपोर्ट आने तक ऐशबाग स्थित कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

देर रात हुई कार्रवाई: 24 अगस्त की रात खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम आगरा एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान अलग-अलग जिलों से आ रही तीन गाड़ियों को रोका गया. गाड़ियों में खाद्य सामग्री लदी थी. टीम ने ड्राइवरों से माल के बारे में पूछताछ की, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला. इसके बाद अधिकारियों ने तीनों गाड़ियों को सामान समेत थाना पारा में खड़ा करा दिया. रातभर गाड़ियों की निगरानी होती रही और सुबह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने इनकी विधिवत जांच शुरू की.