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ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हुमायूं कबीर की हाजिरी, बंगाल में चुनाव जीतने की मांगी दुआ

मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

अजमेर दरगाह पहुंचे हुमायूं कबीर
अजमेर दरगाह पहुंचे हुमायूं कबीर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 1:41 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 2:39 PM IST

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अजमेर : पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण मामले में चर्चा में आए मुस्लिम नेता आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. यहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजरी दी और अकीदत की चादर-फूल पेश कर पश्चिम बंगाल चुनाव में सफलता की दुआ मांगी. अजमेर दरगाह शरीफ में खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने हुमायूं कबीर और उनके साथियों की दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया.

दरगाह जियारत के बाद हुमायूं कबीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है. कबीर ने कहा कि उन्होंने भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है. मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है.

आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. कर्नाटक के मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान पहुंचे अजमेर दरगाह, ईरान जंग खत्म होने की दुआ मांगी

आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर ने 150 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. कबीर ने कहा कि पूनम बेगम भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अपना सीएम बनवाया जाएगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी पक्का है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम ही होगा. ख्वाजा साहब के दरबार में उन्हें आकर बेहद सुकून हासिल हुआ है और खास कर इलेक्शन में कामयाबी की दुआ भी मांगी है.

हुमायूं कबीर ने दरबार में हाजरी दी और अकीदत की चादर पेश की
हुमायूं कबीर ने दरबार में हाजरी दी और अकीदत की चादर पेश की (ETV Bharat Ajmer)
Last Updated : March 24, 2026 at 2:39 PM IST

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अजमेर दरगाह में हुमायूं कबीर
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