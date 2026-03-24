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ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हुमायूं कबीर की हाजिरी, बंगाल में चुनाव जीतने की मांगी दुआ

अजमेर : पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण मामले में चर्चा में आए मुस्लिम नेता आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. यहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजरी दी और अकीदत की चादर-फूल पेश कर पश्चिम बंगाल चुनाव में सफलता की दुआ मांगी. अजमेर दरगाह शरीफ में खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने हुमायूं कबीर और उनके साथियों की दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया.

दरगाह जियारत के बाद हुमायूं कबीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है. कबीर ने कहा कि उन्होंने भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है. मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है.