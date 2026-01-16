ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल गिरफ्तार, ट्रैफिक चालान का किया था विरोध

कोटा: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को ट्रैफिक पुलिस की चालान कार्रवाई का विरोध करना भारी पड़ गया है. इस मामले में उन्हें गुरुवार देर रात गुमानपुरा थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उन पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है. यह पूरा विवाद कार एक्सेसरी की दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों का चालान काटे जाने से शुरू हुआ. नवीन पालीवाल स्वयं इसी तरह की एक दुकान के मालिक हैं. विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें मौके से थाने ले जाना पड़ा, जहां बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि घटनाक्रम गुरुवार शाम का है. शहर के शॉपिंग सेंटर के नजदीक न्यू कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर कई कार एक्सेसरी दुकानें स्थित हैं. यहां गाड़ियों में अतिरिक्त उपकरण लगाने का काम होता है. ये दुकानदार अक्सर अपनी दुकानों के बाहर सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर काम करते हैं, जिसमें काफी समय लगता है और गाड़ियां अव्यवस्थित तरीके से खड़ी रहती हैं. चूंकि यह पूरा इलाका नो-पार्किंग जोन है, इसलिए लंबे समय से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी और लोग लगातार शिकायत कर रहे थे. इसी वजह से यातायात पुलिस समझाइश के लिए वहां पहुंची और कुछ गाड़ियों के चालान काटे गए. इस पर नवीन पालीवाल ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

