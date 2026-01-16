ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल गिरफ्तार, ट्रैफिक चालान का किया था विरोध

नवीन पालीवाल का कोटा में एक बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाते समय विवाद हो गया था. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की.

AAP state president Naveen Paliwal
आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 11:28 AM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को ट्रैफिक पुलिस की चालान कार्रवाई का विरोध करना भारी पड़ गया है. इस मामले में उन्हें गुरुवार देर रात गुमानपुरा थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उन पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है. यह पूरा विवाद कार एक्सेसरी की दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों का चालान काटे जाने से शुरू हुआ. नवीन पालीवाल स्वयं इसी तरह की एक दुकान के मालिक हैं. विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें मौके से थाने ले जाना पड़ा, जहां बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि घटनाक्रम गुरुवार शाम का है. शहर के शॉपिंग सेंटर के नजदीक न्यू कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर कई कार एक्सेसरी दुकानें स्थित हैं. यहां गाड़ियों में अतिरिक्त उपकरण लगाने का काम होता है. ये दुकानदार अक्सर अपनी दुकानों के बाहर सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर काम करते हैं, जिसमें काफी समय लगता है और गाड़ियां अव्यवस्थित तरीके से खड़ी रहती हैं. चूंकि यह पूरा इलाका नो-पार्किंग जोन है, इसलिए लंबे समय से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी और लोग लगातार शिकायत कर रहे थे. इसी वजह से यातायात पुलिस समझाइश के लिए वहां पहुंची और कुछ गाड़ियों के चालान काटे गए. इस पर नवीन पालीवाल ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

पढ़ें: सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से जयपुर पुलिस ने वूसला 26 लाख 44 हजार 800 रुपए जुर्माना

थानाधिकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक अशोक मीणा भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान नवीन पालीवाल काफी उत्तेजित हो गए और पुलिस कर्मियों को चालान काटने से रोकने लगे, जिससे राज कार्य में बाधा उत्पन्न हुई. थानाधिकारी ने बताया कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया. देर रात ट्रैफिक पुलिस की ओर से उनके खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज की गई.

व्यापारियों ने किया बाज़ार बंद : दूसरी ओर, इस मामले में स्थानीय व्यापारी भी शिकायत करने थाने पहुंचे और उन्होंने विरोध में दुकानें बंद कर दीं. हालांकि, पुलिस के समझाने के बाद स्थिति शांत हो गई. थानाधिकारी के अनुसार जांच में स्पष्ट रूप से नवीन पालीवाल का ही दोष सामने आने के बाद व्यापारियों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया. अब राजकार्य में बाधा के मामले में जांच पूरी करने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

Last Updated : January 16, 2026 at 12:49 PM IST

TAGGED:

NAVEEN PALIWAL ARRESTED
PROTEST AGAINST POLICE ACTION
TRAFFIC POLICE ACTION
KOTA POLICE ARRESTED NAVEEN PALIWAL
AAP STATE PRESIDENT NAVEEN PALIWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.