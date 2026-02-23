ETV Bharat / state

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी AAP, वार्ड आब्जर्वर से मांगी कार्यकर्ताओं की फीडबैक रिपोर्ट

आम आदमी पार्टी के संगठन में जल्द देखने को मिलेंगे बदलाव, सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 5:33 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: एक साल से दिल्ली की सत्ता से दूर होने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसके चलते आने वाले समय में पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बूथ, मंडल स्तर, जिला और विधानसभा स्तर पर भी यह बदलाव अमल में लाए जाने की संभावना है. आखिर संगठन के स्तर पर क्या कमियां रहीं, जिसकी वजह से पार्टी को सत्ता से दूर होना पड़ा. अब जब आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनकर संगठन में सुधार करने का निर्णय लिया. इसके आधार पर दिल्ली में नगर निगम के वार्ड स्तर पर 250 वार्ड आब्जर्वर बनाए गए हैं.

पारदर्शी तरीके से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी

आम आदमी पार्टी ने इनमें एक वार्ड के कार्यकर्ता को दूसरे वार्ड के आब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है ताकि पारदर्शी तरीके से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए जा सकें. सभी वार्ड ऑब्जर्वर कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर के फीडबैक लेकर के रिपोर्ट देने के लिए कहा गया. यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद फिर आगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास भेजी गई है. रिपोर्ट के अनुसार फिर संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी.

पार्टी का पूरा ध्यान अपने संगठन को मजबूत करने पर -नितेश चौरसिया

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नितेश चौरसिया ने बताया कि पार्टी का पूरा ध्यान अपने संगठन को मजबूत करने पर है. आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो हमेशा खुद को जनता के द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में विश्वास रखती है. जब जनता ने हमें 11 साल तक लगातार सत्ता में रखा तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में इस तरह के काम किए जिनकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हुई.

50 दिन तक चले अभियान की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजी गई

अब 1 साल से हम जनता के मुद्दों को विपक्ष में बैठकर मजबूती से उठा रहे हैं. नितेश चौरसिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने 14 जनवरी को सभी 250 वार्ड के आब्जर्वर की सूची जारी करके उनको काम में लगा दिया था. 50 दिन तक चले अभियान की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट भेजी गई.

सभी ऑब्जर्वर को वार्ड के कार्यकर्ताओं के घर जाकर फीडबैक लेने की जिम्मेदारी
नितेश चौरसिया ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी ऑब्जर्वर को वार्ड के कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उनसे फीडबैक लेने का काम सौंपा गया. यह काम 50 दिन तक लगातार चला. इसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे जिम्मेदारी देने, किसी नाराजगी की वजह से अपने घर बैठ गए कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना, संगठन स्तर पर किसी कमी के चलते पार्टी को हो रहे नुकसान जैसे विषयों पर फीडबैक लिया गया.

सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी
राष्ट्रीय संयोजक,प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की शुरूआत

अब इस फीडबैक के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजी गई है. रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की शुरूआत की जाएगी. नितेश चौरसिया ने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव के लिए भी हम संगठनात्मक स्तर पर मजबूती हासिल करना चाहते हैं ताकि आगामी चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकें.
एक वार्ड को 6 मंडल में बताकर तैयार किया है,बूथ स्तर तक का संगठन
आप नेता नितेश चौरसिया ने बताया कि पार्टी की ओर से संगठन को मजबूती देने के लिए एक वार्ड को 6 मंडल में विभाजित करके संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया गया है. एक पोलिंग स्टेशन को मंडल का नाम दिया गया है. एक पोलिंग स्टेशन में कई बूथ होते हैं. इस तरीके से बूथ स्तर तक लोगों को संगठन से जोड़ने की व्यवस्था बनाई गई है.

पारदर्शी तरीके से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी
विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें 62 से घट करके 22 रह गई

बता दें कि पिछले साल फ़रवरी माह में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. पार्टी की सीटें 62 से घट करके 22 रह गई थी और वह सत्ता से बाहर हो गई थी. उसके बाद अप्रैल माह में आम आदमी पार्टी को निगम की सत्ता से भी बाहर होना पड़ा था क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे.

पार्टी का पूरा ध्यान अपने संगठन को मजबूत करने पर -नितेश चौरसिया
पार्टी के सामने अब खुद को एक बार फिर से मजबूत करने की चुनौती

इसके साथ ही विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या भी विधायकों की संख्या से कम हो गई थी. इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को निगम की सत्ता से भी बाहर होना पड़ा था. इसलिए पार्टी के सामने अब खुद को एक बार फिर से मजबूत करने की चुनौती है. साथ ही भाजपा के सामने एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी है.
