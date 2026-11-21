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उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी 'आप', जल्द होगा कैंडिडेट्स का ऐलान

उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष उमा सिसोदिया ने इसका एलान किया. उन्होंने कहा पार्टी पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी. विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं.

दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी. वहीं, चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, जरनैल सिंह और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी उत्तराखंड आएंगे. उत्तराखंड मे AAP हर घर नमस्कार अभियान चलाएगी. जिसमे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता की समस्याओं पर सीधा संवाद करेंगे.