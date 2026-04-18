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आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी निकाय चुनाव, सुशील गुप्ता बोले- 'भ्रष्टाचार को खत्म कर, व्यवस्था को ठीक करेंगे.'

Sushil Gupta exclusive interview ( Etv Bharat )