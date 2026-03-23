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शहीद दिवस पर उपवास- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि

राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.वब

AAPs Fasting Program
शहीद दिवस पर आप पार्टी के उपवास कार्यक्रम में मौजूद कायकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर देश व प्रदेश में उन्हें याद किया जा रहा है. कई संगठन अलग-अलग तरीकों से आज उन्हें नमन कर रहे हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर उपवास कार्यक्रम रखा गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

उपवास कार्यक्रम दो घंटे तक चला. इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 'शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे' के नारे लगाए. आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन अमर शहीदों से प्रेरणा लेकर ही किया गया था, इसलिए पार्टी के हर कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्र लगाए जाते हैं. आम आदमी पार्टी के जयपुर शहर अध्यक्ष अमित दाधीच का कहना है कि अमर शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया. आज उनका शहीदी दिवस है. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश किस दिशा में जा रहा है, यह सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमर शहीदों ने देश को आजादी इसलिए दिलाई थी ताकि देश का विकास हो. आज देश में जिस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता. ब्रिटिश हुकूमत में भी नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आवाज़ उठाई थी.

उपवास स्थल पर बैठे आप पार्टी के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 'आप' पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा, 55 नेताओं को मिली जगह

समाज में क्रांति अलख जगाएं: आम आदमी पार्टी जयपुर शहर की संगठन महामंत्री संगीता गौड़ का कहना है कि आज से 95 साल पहले एक 23 वर्षीय युवा ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. आम आदमी पार्टी ने आज शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब इस पार्टी का गठन किया था, तब से ही शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर हर कार्यक्रम में नजर आती है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सब अपने घरों में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और साइंटिस्ट चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह कोई नहीं चाहता. गौड़ ने युवकों का आह्वान किया कि वे अमर शहीदों से प्रेरणा लेकर समाज में क्रांति की अलख जगाएं, जिससे लोगों को सही दिशा मिल सके.

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