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शहीद दिवस पर उपवास- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि

जयपुर: अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर देश व प्रदेश में उन्हें याद किया जा रहा है. कई संगठन अलग-अलग तरीकों से आज उन्हें नमन कर रहे हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर उपवास कार्यक्रम रखा गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

उपवास कार्यक्रम दो घंटे तक चला. इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 'शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे' के नारे लगाए. आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन अमर शहीदों से प्रेरणा लेकर ही किया गया था, इसलिए पार्टी के हर कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्र लगाए जाते हैं. आम आदमी पार्टी के जयपुर शहर अध्यक्ष अमित दाधीच का कहना है कि अमर शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया. आज उनका शहीदी दिवस है. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश किस दिशा में जा रहा है, यह सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमर शहीदों ने देश को आजादी इसलिए दिलाई थी ताकि देश का विकास हो. आज देश में जिस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता. ब्रिटिश हुकूमत में भी नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आवाज़ उठाई थी.