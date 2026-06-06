यूपी में पेपर लीक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चलाएगी मुहिम, सांसद संजय सिंह बोले- सरकार तानाशाही रवैया अपना रही
संजय सिंह ने प्रतियोगी छात्र आशुतोष पाण्डेय और पंकज पाण्डेय की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 6:23 PM IST
प्रयागराज : यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि छात्रों के मुद्दे पर यूपी सरकार को जगाने के लिए प्रदेशभर में एक मुहिम चलाई जाएगी. इसमें विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे को उठाया जाएगा. सरकार की मनमानी और तानाशाही रवैए के खिलाफ छात्रों को एकजुट करके उनके मुद्दों को उठाया जाएगा.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में आज छात्र और नौजवान परेशान हैं. सरकार छात्रों के मुद्दे पर तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसको नौजवान और छात्र अब बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने प्रतियोगी छात्र आशुतोष पाण्डेय और पंकज पाण्डेय की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दोनों छात्र नेताओं की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया.
संजय सिंह ने कहा कि दोनों छात्रों की गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें बगैर किसी अपराध के गिरफ्तार किया गया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, लेकिन दोनों छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है जोकि पूरी तरह से अवैध है. दोनों छात्रों का गुनाह सिर्फ इतना है कि वह पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
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