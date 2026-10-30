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आम आदमी पार्टी 1 नवंबर को रोहतक में निकालेगी तिरंगा यात्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Aam Aadmi Party Tiranga Yatra in Rohtak ( ETV Bharat )

रोहतक: आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई एक नवंबर को रोहतक में तिरंगा यात्रा (Aam Aadmi Party Tiranga Yatra) निकालेगी. इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे. इस यात्रा के जरिए वोट चोरी और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठाया जाएगा. इस यात्रा में प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे. तिरंगा यात्रा की शुरूआत रोहतक के मानसरोवर पार्क से होगी और यह यात्रा अंबेडकर चौक तक जाएगी.

रोहतक में तिरंगा यात्रा निकालेगी आप पार्टी: यह जानकारी खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने केंद्र सरकार व भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के नाम पर देश भर में करीब 14 करोड़ वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. इस प्रक्रिया में हरियाणा में ही करीब 34 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं.