आम आदमी पार्टी 1 नवंबर को रोहतक में निकालेगी तिरंगा यात्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
Aam Aadmi Party Tiranga Yatra: 1 नवंबर को आम आदमी पार्टी रोहतक में तिरंगा यात्रा निकालेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग.
Published : October 30, 2026 at 9:17 PM IST
रोहतक: आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई एक नवंबर को रोहतक में तिरंगा यात्रा (Aam Aadmi Party Tiranga Yatra) निकालेगी. इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे. इस यात्रा के जरिए वोट चोरी और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठाया जाएगा. इस यात्रा में प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे. तिरंगा यात्रा की शुरूआत रोहतक के मानसरोवर पार्क से होगी और यह यात्रा अंबेडकर चौक तक जाएगी.
रोहतक में तिरंगा यात्रा निकालेगी आप पार्टी: यह जानकारी खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने केंद्र सरकार व भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के नाम पर देश भर में करीब 14 करोड़ वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. इस प्रक्रिया में हरियाणा में ही करीब 34 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग: सुशील गुप्ता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वोट काटने का मुद्दा सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ही उठाया था. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से काम के दम पर नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की मदद से सरकारें बना रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, भाजपा की सरकार बनवाने की मशीन के रूप में काम कर रहे हैं
इंडी गठबंधन की रैली पर निशाना: सुशील गुप्ता ने एक नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस व इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंनें कहा कि इस रैली का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है, जिससे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है. वह हरियाणा में पार्टी में बने गुटों को नहीं संभाल पा रहा, वो देश का क्या संभालेगा. उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था. गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है. आप पार्टी केवल छात्रों, महिलाओं, किसानों व बेरोजगारों के साथ है. आप के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसान से जुड़े मुद्दे भी उठाए.
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