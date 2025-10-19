ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, 6 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त

हालांकि, अभी प्रदेश कार्यकारिणी की संक्षिप्त सूची जारी हुई है. धीरज कुमार टोकस का कहना है कि जल्द ही पार्टी की एक और कार्यकारिणी की सूची जारी होगी.

जयपुर: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेन्द्र भारद्वाज ने कार्यकारिणी की सूची जारी की है. दिलचस्प ये भी है कि आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल को नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी अन्य चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सामने ला सकती है.

धीरज टोकस ने बताया कि फिलहाल 6 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है, शेष जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द होगी. कार्यकारिणी की नई सूची के मुताबिक नवीन पालीवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है जो पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स का काम देखेंगे.

इसके अलावा जुगल किशोर शर्मा को सचिव, विश्वेंद्र सिंह को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है. इसके अलावा कीर्ति पाठक और आशुतोष रांका को महासचिव बनाया गया है. इसके अलावा अभिषेक जैन बिट्टू को मीडिया प्रभारी, मीना त्यागी को महिला विंग की पर्यवेक्षक बनाया गया है. प्रशांत जायसवाल कॉर्डिनेटर, आदित्य यादव को आईटी डिपार्मेंट के पद पर नियुक्त दी गई है. वहीं, सुनील अग्रवाल को कार्यालय सचिव बनाया गया है. अपूर्वा मिश्रा, राजेश मेहरा, पवन चावला, ऋषभ कुमार को सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति दी गई है. इसके अलावा संगीता गौड को जयपुर शहर संगठन महामंत्री बनाया गया है.

इन्हें बनाया गया जिलाध्यक्ष : वहीं, जिन कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है उनमें अमित दधीच जयपुर शहर, मोबिन फारूकी धौलपुर, सुरेंद्र राव कोटपूतली बहरोड, संजोग पंवार जोधपुर शहर, गजेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर ग्रामीण और जैदुल्लाह खान को करौली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

आप कार्यकारिणी की सूची (ETV Bharat Jaipur)

करीब 5 माह पहले भंग किया गया था संगठन : इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में अपने संगठन को पुनर्गठन करने के लिए मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया था. राजस्थान में भी प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों को भंग कर दिया था. उसके बाद पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने संगठन में नए लोगों को मौका देने के लिए फीडबैक कार्यक्रम चलाया था और उसके बाद ही अब प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी हो चुकी है. धीरज टोकस का कहना है कि हम राय मशवरा करके धीरे-धीरे कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे.