AAP की 'वोट बचाओ-संविधान बचाओ' पदयात्रा; रामपुर में सांसद संजय सिंह बोले- नफरत के कारण बर्बाद हो रही दुनिया
सांसद ने महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित किए पुष्प, अमरोहा में होगा पदयात्रा का समापन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 2:07 PM IST
रामपुर : आम आदमी पार्टी की 'वोट बचाओ-संविधान बचाओ' पदयात्रा की शुरुआत आज रामपुर से हो रही है. रविवार की सुबह पार्टी के यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे. वहां उन्होंने पुष्प अर्पित किया. मीडिया से बातचीत में कहा कि दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है. सरकार गोडसे को अपना आदर्श मानती है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. उनसे प्रार्थना की गई कि भारत के लोकतंत्र को बचाने और नफरत की राजनीति खत्म करने की शक्ति दें. नफरत पर न दुनिया चल सकती है, और न देश.
सांसद ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा, भाईचारा और सभी धर्मों के सम्मान का सिद्धांत अपनाया. तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए. उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी है. वोट अधिकार और संविधान पर हमले हो रहे हैं. गांधी, बाबा साहेब, भगत सिंह, अशफाक उल्ला जैसे महापुरुषों के बलिदान से मिले अधिकार हमें बचाने हैं.
उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाली सरकार के खिलाफ गांधी मार्ग अपनाना जरूरी है. देश में सिर्फ दो जगह ऐसी हैं, जहां गांधी की अस्थियां रखी गईं हैं. इनमें से एक राजघाट जबकि दूसरा रामपुर है. इसलिए रामपुर से गांधी के विचारों की रक्षा का संकल्प लेकर पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है.
सांसद ने कहा कि गोडसे की विचारधारा से लड़ने के लिए गांधीवादी रास्ता ही उपयुक्त है. पदयात्रा 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का चलेगी. यह रामपुर की कांशीराम कॉलोनी से निकलेगी. अमरोहा जाएगी. इसके बाद मुरादाबाद में इसका समापन होगा. पदयात्रा के दौरान जगह-जगह सभाएं होंगी.
