आम आदमी पार्टी ने निगम उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज की ओर से यह सूची जारी की गई है. इसे पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया है. सूची में सीएम रेखा गुप्ता की और से खाली किए गए शालीमार बाग बी वार्ड से बबीता अहलावत को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, विनोद नगर वार्ड से पार्षद रहीं और गीता रावत को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया को टिकट दिया है.

वहीं ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता को मौका दिया गया है. चांदनी चौक वार्ड से हर्ष शर्मा और द्वारका बी वार्ड से राजबाला सेहरावत को मैदान में उतारा गया है. साथ ही अशोक विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तरी निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे विकास गोयल की पत्नी सीमा विकास गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं पार्टी की तरफ से चांदनी महल वार्ड से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को टिकट दिया गया है. उधर मुंडका से अनिल लाकड़ा, नारायणा से राजन अरोरा और ढीचाऊं कलां वार्ड से केशव चौहान को टिकट दिया है.

भाजपा ने आप पर साधा निशाना: आम आदमी पार्टी की सूची पर निशाना साधते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीन शंकर कपूर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आम आदमी पार्टी ने विनोद नगर वार्ड से रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हो चुकीं पूर्व पार्षद गीता रावत को प्रत्याशी बनाया. वाह री परिवर्तन की राजनीति ? बता दें कि, आम आदमी पार्टी से वर्ष 2017 से 2022 तक पार्षद रहने के दौरान गीता रावत को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.