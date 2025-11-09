आम आदमी पार्टी ने निगम उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसे कहां से मिला टिकट
पार्टी की तरफ से इस बात की जानकारी X पर पोस्ट के माध्यम से भी दी है. वहीं भाजपा ने इसपर निशाना साधा है..
Published : November 9, 2025 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज की ओर से यह सूची जारी की गई है. इसे पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया है. सूची में सीएम रेखा गुप्ता की और से खाली किए गए शालीमार बाग बी वार्ड से बबीता अहलावत को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, विनोद नगर वार्ड से पार्षद रहीं और गीता रावत को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया को टिकट दिया है.
वहीं ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता को मौका दिया गया है. चांदनी चौक वार्ड से हर्ष शर्मा और द्वारका बी वार्ड से राजबाला सेहरावत को मैदान में उतारा गया है. साथ ही अशोक विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तरी निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे विकास गोयल की पत्नी सीमा विकास गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं पार्टी की तरफ से चांदनी महल वार्ड से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को टिकट दिया गया है. उधर मुंडका से अनिल लाकड़ा, नारायणा से राजन अरोरा और ढीचाऊं कलां वार्ड से केशव चौहान को टिकट दिया है.
Announcement 🚨— AAP (@AamAadmiParty) November 9, 2025
Aam Aadmi Party is pleased to announce the list of candidates for Delhi’s MCD by-elections. pic.twitter.com/PSjrU3THdq
भाजपा ने आप पर साधा निशाना: आम आदमी पार्टी की सूची पर निशाना साधते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीन शंकर कपूर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आम आदमी पार्टी ने विनोद नगर वार्ड से रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हो चुकीं पूर्व पार्षद गीता रावत को प्रत्याशी बनाया. वाह री परिवर्तन की राजनीति ? बता दें कि, आम आदमी पार्टी से वर्ष 2017 से 2022 तक पार्षद रहने के दौरान गीता रावत को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
.@AamAadmiParty ने विनोद नगर वार्ड से रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हो चुकीं पूर्व पार्षद Geeta Rawat जी को प्रत्याशी बनाया।— Praveen Shankar Kapoor (@praveenskapoor) November 9, 2025
वाह री परिवर्तन की राजनीति ?@PTI_News @ANI https://t.co/Nl1c5otlrL
.@AamAadmiParty ने Dichaon Kalan महिला आरक्षित से पुरूष को टिकट श्री केशव चौहान को टिकट दिया।@PTI_News @ANI https://t.co/Nl1c5otlrL— Praveen Shankar Kapoor (@praveenskapoor) November 9, 2025
भाजपा की सूची का इंतजार: इसके बाद 2022 के निगम चुनाव में आप ने गीता रावत का टिकट काट दिया था. साथ ही विनोद नगर वार्ड से डॉ. कुलदीप भंडारी को प्रत्याशी बनाया था. डॉ कुलदीप भंडारी को भाजपा प्रत्याशी रहे रवि नेगी से हार का सामना करना पड़ा था. अब रवि नेगी के विधायक बनने से खाली हुए विनोद नगर वार्ड में बाकी अन्य 11 वार्ड की तरह ही दो साल के लिए उपचुनाव हो रहा है. आम आदमी पार्टी की सूची के बाद अभी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आने का इंतजार है.
यह भी पढ़ें-
तरनतारन की धरती से सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा- अब नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज से मुक्त होगा पंजाब
विश्व कानूनी सेवा दिवस: दिल्ली की अदालतों में लंबित हैं साढ़े 15 लाख से ज्यादा मामले, त्वरित न्याय में होती है देरी