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मेरठ: राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, गवर्नर के नाम सौंपा ज्ञापन

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित 'चंदा चोरी' को लेकर विवाद ( Photo Credit: ETV Bharat )