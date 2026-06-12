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मेरठ: राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, गवर्नर के नाम सौंपा ज्ञापन

चंदा चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित 'चंदा चोरी' को लेकर विवाद
राम मंदिर में चढ़ावे की कथित 'चंदा चोरी' को लेकर विवाद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 4:14 PM IST

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मेरठ: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित 'चंदा चोरी' को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. प्रदेश की विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और गवर्नर के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा.

मार्च के दौरान, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और कहा कि चंदा चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आप कार्यकताओं ने कहा की मंदिर में चढ़ावे की रख रखाव का काम ट्रस्ट से जुड़े लोगों की है. इसके लिए पूरी तरह से वह लोग जिम्मेदार हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हैं.

आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat)

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक बताया.

आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की हेरा फेरी के मामले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है. खुद को राम मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी (अकाउंट इंचार्ज) बताने वाले महिपाल सिंह के सनसनीखेज बयानों के बाद से लागातार विवाद गहराता जा रहा है. महिपाल सिंह के बयान के बाद से विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं.

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