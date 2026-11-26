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मंडला में आप का अनूठा विरोध, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का किया प्रतीकात्मक दाह संस्कार

बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आप का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

मंडला: मंडला में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी गुरुवार को सड़कों पर उतर कर अपना आक्रोश जताया. अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. आप कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और बैगा-बैगी चौक पर प्रतीकात्मक दाह संस्कार कर व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया.

आप कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली