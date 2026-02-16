साकेत के APEEJAY स्कूल में फीस विवाद: एडमिट कार्ड रोकने पर AAP का प्रदर्शन, रेखा सरकार पर लगाया ये गंभीर आरोप
दिल्ली के APEEJAY School के बाहर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन,कल होने वाली बोर्ड परीक्षा के छात्रों को एडमिट कार्ड देने की मांग
Published : February 16, 2026 at 6:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित APEEJAY school के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया. विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. दरअसल, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्कूल के द्वारा मनमानी फीस ली जा रहा है और जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं उनका मैट्रिक एडमिट कार्ड नहीं दिया रहा है जबकि एग्जाम मंगलवार 17 फरवरी से ही शुरू हो रहा है.
साकेत के अपीजय स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन
इस प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी ठीक उसके एक महीने बाद ही 1 अप्रैल से दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपने फीस में बढ़ोतरी कर ली थी. किसी स्कूल ने 80% फीस बढ़ा लिया था तो किसी ने 50% बढ़ा लिया था तो किसी ने 20% बढ़ा लिया. तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम नया कानून लाएंगे और सभी प्राइवेट स्कूलों के फीस कम हो जाएंगे.
फीस को लेकर स्कूल 'आप' ने लगाया गुंडागर्दी का आरोप
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केवल ड्रामेबाजी की और नया कानून लायी लेकिन जो बढे हुए फीस थे वह कम नहीं हुए आज साकेत के सामने जो APEEJAY school है उनके द्वारा फीस को लेकर गुंडागर्दी की जा रही है. जो बच्चे बढ़े हुए फीस नहीं दे पाएं है उनके एग्जाम के एडमिट कार्ड उन्हें नहीं दिया जा रहा है. इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सभी जिलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए है. जिन बच्चों को कल एग्जाम देना है वह बच्चे गेट के बाहर पिछले चार-चार घंटे से खड़े हैं लेकिन उन्हें एडमिट कार्ड स्कूल के तरफ से नहीं दिया जा रहा है.
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के आश्वासन का क्या हुआ
उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जब फीस को लेकर आश्वासन दिया है तो अब वो कहांं है. अब संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं. आखिरकार इन बच्चों को स्कूल की फीस के वजह से इनका रोल नंबर नहीं दिया जा रहा दिल्ली में सरकार उनकी है. दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर को आकर इन स्कूलों से पूछना चाहिए लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही.
2020 में आप सरकार ने इस स्कूल को किया था सील
बता दें कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब 2020 में इसी स्कूल को साउथ के डीएम के नेतृत्व में हमने सील करवाया था क्योंकि उस वक्त भी इस स्कूल के द्वारा मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर ली गई थी. लेकिन अभी बीजेपी सरकार को प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ाने को लेकर कोई चिंता नहीं है आज बच्चे स्कूल की फीस न देने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाएंगे तब ऐसे में उनके साल बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन होगा.
कोर्ट में पुरानी फीस की अंडरटेकिंग देकर स्कूल को फिर खुलवाया गया
वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब इस स्कूल के द्वारा कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर स्कूल को फिर खुलवाया गया तो उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि जो बच्चों की पुरानी फीस है हम वही लेंगे. लेकिन आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस स्कूल के द्वारा मनमानी की जा रही है जिससे बच्चे और उनके पेरेंट्स काफी परेशान है.
