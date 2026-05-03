लखनऊ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ 'हल्ला बोल'; आप का जोरदार विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
लखनऊ के शक्ति भवन के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 3:43 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट, गलत बिलिंग, बिजली कटौती और प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के विरोध में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर रविवार को लखनऊ के शक्ति भवन के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इससे पहले शनिवार को ललितपुर, गाजियाबाद, बहराइच, बागपत, जालौन, मुजफ्फरनगर, चंदौली, वाराणसी, आगरा, बदायूं, मैनपुरी, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला विद्युत उपकेंद्रों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया था.
लखनऊ के शक्ति भवन पर अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल की उपस्थिति में और लखनऊ जिलाध्यक्ष इरम रिजवी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. इस दौरान राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए स्मार्ट मीटर व्यवस्था को तत्काल बंद करने की मांग उठाई गई. अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है और यह अब जनता को राहत देने के बजाय आर्थिक शोषण का माध्यम बन गई है.
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर इतने 'स्मार्ट' हो गए हैं कि बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली काट देते हैं, लेकिन रिचार्ज के बाद भी 10 से 12 घंटे तक बिजली बहाल नहीं होती. यह व्यवस्था न सिर्फ तकनीकी रूप से विफल है, बल्कि सरकार की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 78 से 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 70 लाख प्रीपेड मीटर हैं और लाखों उपभोक्ता गलत बिलिंग, तेजी से बैलेंस खत्म होने और बिजली कटौती से परेशान हैं. कई मामलों में जहां पहले ₹1500 तक का बिजली बिल आता था, वह अब बढ़कर 6000–7000 रुपए तक पहुंच रहा है. यह जनता की जेब पर हमला है.
लखनऊ जिलाध्यक्ष इरम रिज़वी ने कहा कि नलकूपों पर लगाए जा रहे 4G स्मार्ट मीटर किसानों के लिए नई मुसीबत बन गए हैं. नेटवर्क की समस्या के कारण मीटर सही से काम नहीं कर रहे, लेकिन बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है. उनकी सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है. कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो आम आदमी पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी. किसानों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक की आवाज को सड़कों पर मजबूती से उठाएगी.
आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही इस लूट को तत्काल रोका जाए. पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए. दोषी अधिकारियों और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. जिन उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद भी समय से बिजली नहीं मिली उन्हें मुआवजा दिया जाए. 1912 हेल्पलाइन को दुरुस्त कर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.
विरोध प्रदर्शन में विनय पटेल, इरम रिजवी, दिनेश पटेल, मनोज मिश्रा, अनिल जैन, शीतला सोनी, प्रीतपाल सलूजा, अंशुल सिंह, जनक प्रसाद, प्रखर श्रीवास्तव, अनित रावत, ज्ञान सिंह, पी के बाजपेई, मधुर सेठ, मोहम्मद अदनान, नूर सिद्दीकी, बलराम साहनी, सुधीर पटेल, अभिषेक प्रताप सिंह, नीरज, विनोद शर्मा, तुषार श्रीवास्तव, ललित वाल्मीकि समेत प्रमुख पदाधिकारी व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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