ETV Bharat / state

लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन; कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी, आंदोलन की दी चेतावनी

लखनऊ : काशी के मणिकर्णिका घाट विवाद मामले को लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा गया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है.







प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ा जाना पूरे हिंदू समाज की आस्था पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय मंदिर और धर्म की राजनीति करती है. यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हो चुका है.

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामाजिक सौहार्द और भाईचारे पर हमला है. उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ कभी भी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करना नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.





लखनऊ जिलाध्यक्ष इरम रिज़वी ने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को लखनऊ की सड़कों पर जनता की आवाज़ बुलंद हुई है. उन्होंने कहा कि काशी की पहचान, परंपरा और आत्मा के साथ किया गया यह अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी.





