बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बनाया, AAP बनेगी विकल्प- सौरभ झा
आप के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2028 में पूरे प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 6, 2026 at 9:23 AM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेसवार्ता किया. जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है.
विधानसभा चुनाव 2028 पर आप की बड़ी घोषणा
पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूट का अड्डा बनाया है और अब आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अगले महीने से केंद्रीय नेतृत्व का विधानसभा स्तर पर दौरा शुरू होगा.
सभी विधानसभा सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव
प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने पार्टी की आगामी रणनीति साझा की. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है. जिसके माध्यम से सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सौरभ झा ने कहा कि वर्ष 2023 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी. लेकिन अब गठबंधन से अलग होकर आगामी चुनाव पूरे दमखम के साथ सभी विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा.
कांग्रेस पर आप का आरोप
उन्होंने कांग्रेस पर सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर उनकी आवाज बनेगी और प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करेगी.