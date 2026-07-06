ETV Bharat / state

बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बनाया, AAP बनेगी विकल्प- सौरभ झा

आप के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2028 में पूरे प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी.

JAGDALPUR AAP PC
आप का बीजेपी कांग्रेस पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेसवार्ता किया. जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है.

विधानसभा चुनाव 2028 पर आप की बड़ी घोषणा

पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूट का अड्डा बनाया है और अब आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अगले महीने से केंद्रीय नेतृत्व का विधानसभा स्तर पर दौरा शुरू होगा.

जगदलपुर में आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सभी विधानसभा सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव

प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने पार्टी की आगामी रणनीति साझा की. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है. जिसके माध्यम से सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सौरभ झा ने कहा कि वर्ष 2023 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी. लेकिन अब गठबंधन से अलग होकर आगामी चुनाव पूरे दमखम के साथ सभी विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा.

कांग्रेस पर आप का आरोप

उन्होंने कांग्रेस पर सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर उनकी आवाज बनेगी और प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करेगी.

पद्म विभूषण तीजन बाई के सम्मान में गनियारी के शासकीय हाई स्कूल का नामकरण-शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव
बहू निकली ससुर की कातिल, पारिवारिक विवाद में रची हत्या की साजिश
लापरवाही पर SP सख्त: पुलिस अभिरक्षा से चोरी की आरोपी महिला फरार, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

TAGGED:

JAGDALPUR AAP PC
विधानसभा चुनाव 2028
छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी
CHHATTISGARH AAM AADMI PARTY
2028 ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.