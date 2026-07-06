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बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बनाया, AAP बनेगी विकल्प- सौरभ झा

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेसवार्ता किया. जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है.

पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूट का अड्डा बनाया है और अब आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अगले महीने से केंद्रीय नेतृत्व का विधानसभा स्तर पर दौरा शुरू होगा.

जगदलपुर में आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सभी विधानसभा सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव

प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने पार्टी की आगामी रणनीति साझा की. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है. जिसके माध्यम से सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सौरभ झा ने कहा कि वर्ष 2023 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी. लेकिन अब गठबंधन से अलग होकर आगामी चुनाव पूरे दमखम के साथ सभी विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा.

कांग्रेस पर आप का आरोप

उन्होंने कांग्रेस पर सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर उनकी आवाज बनेगी और प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करेगी.