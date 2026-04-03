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AAP सांसद संजय सिंह बोले, हम मोदी से डरें नहीं, रोजगार दो या हर महीने 10 हजार दो

आगरा: आम आदमी पार्टी (आप) ने यूपी में मिशन 2027 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. 'आप' की सामाजिक न्याय पदयात्रा से यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. सामाजिक न्याय पदयात्रा के चलते ही 'आप' के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे आगरा पहुंचे.

उन्होंने संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई. जब ये पदयात्रा राजामंडी स्थित किदवई पार्क पहुंचेगी तो आप नेता संजय सिंह सभा को संबोधित करेंगे.

शहीद स्मारक पर मीडिया से रूबरू होने पर आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से नहीं कभी डरे और ना ही डरेंगे. राघव चड्ढा पर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह बोले कि बड़े मुद्दों पर चुप क्यों? सदन में ना साइन किया. राघव चड्ढा ने वॉकआउट नहीं किया. ये ठीक नहीं था.

आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बारे पूरी ताकत दिखाएगी. इसके लिए अभी से पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामाजिक न्याय पदयात्रा निकाल रहे हैं. आगरा से आप की सामाजिक पदयात्रा मथुरा तक की रहेगी.

इसकी शुरूआत आगरा के संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक से शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने किया. अब आगरा में सामाजिक न्याय पदयात्रा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ निकाली जा रही है. जो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आगरा से मथुरा तक चलेगी. इसमें ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आप अब सड़कों पर उतरी है.



रोजगार दो या हर महीने 10 हजार दो: राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. इसलिए, यूपी में 'आप' ने बड़ा नारा, रोजगार दो या हर महीने 10 हजार दो दिया है. क्योंकि, यदि आप यूपी में युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते तो उनकी आर्थिक मदद करें. 10 हजार के बदले युवाओं से कोई भी सरकारी काम लें. युवाओं के भविष्य के लिए सड़क से सदन तक आप लड़ाई लड़ेगी.

उन्होंने यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला. कहा कि जातिवाद की राजनीति के खिलाफ सामाजिक न्याय की मांग को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है.