दिल्ली का प्रदूषण: 40 साल की नाकामी पर सियासी संग्राम, मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की खराब होती हवा नई समस्या नहीं है. यह बीते करीब चार दशकों से चली आ रही लापरवाही व नाकाम नीतियों का नतीजा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था कि दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी है. इसके बावजूद 1985 से 2025 तक के लगभग 40 साल के लंबे अंतराल में दिल्ली पर शासन करने वाली किसी भी सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति एक बार फिर गरम हो गई है. आज से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा परिसर में प्रदूषण को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिली. जहां दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे को 40 साल की सामूहिक नाकामी बताते हुए कांग्रेस व आम आदमी पार्टी दोनों पर सीधा हमला बोला. वहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मास्क पहनकर विरोध जताते हुए भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)

उन्होंने ये आरोप लगाया कि पहले 15 साल कांग्रेस, उसके बाद 11 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता संभाली लेकिन दोनों ही प्रदूषण पर सिर्फ राजनीति करते रहे. उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं उन्हीं वर्षों की नीतिगत विफलताओं का नतीजा हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने पर्यावरण से जुड़े कई फैसले लिए हैं. इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है. पात्रता की सीमाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा योग्य लोग योजनाओं का फायदा उठा सकें. इसके लिए उन्होंने पार्टी की वरिष्ठ नेता रेखा गुप्ता का आभार भी जताया.पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र में प्रदूषण पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. कैग रिपोर्ट में भी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीते वर्षों की सच्चाई दर्ज है. यह रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए. साथ ही “शीश महल” से जुड़ी जानकारियां भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए, जिससे 40 साल की नाकामी की पूरी तस्वीर सामने आ सके. वहीं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आज दिल्ली की जनता को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि लोग मजबूरी में मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं. इसी व्यथा को बताने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे हैं. आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भी प्रदूषण को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं दे पा रही है.

कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का 40 साल पुराना मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र बन गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस बार सदन में आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा या नहीं.

