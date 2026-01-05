दिल्ली का प्रदूषण: 40 साल की नाकामी पर सियासी संग्राम, मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की खराब होती हवा नई समस्या नहीं है.
Published : January 5, 2026 at 11:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति एक बार फिर गरम हो गई है. आज से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा परिसर में प्रदूषण को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिली. जहां दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे को 40 साल की सामूहिक नाकामी बताते हुए कांग्रेस व आम आदमी पार्टी दोनों पर सीधा हमला बोला. वहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मास्क पहनकर विरोध जताते हुए भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की खराब होती हवा नई समस्या नहीं है. यह बीते करीब चार दशकों से चली आ रही लापरवाही व नाकाम नीतियों का नतीजा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था कि दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी है. इसके बावजूद 1985 से 2025 तक के लगभग 40 साल के लंबे अंतराल में दिल्ली पर शासन करने वाली किसी भी सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया.
#WATCH दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी ने कहा, " 4 महीने से दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। aiims जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों की जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है?… https://t.co/yV0KnKaODv pic.twitter.com/rv3vefaegd— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2026
कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का 40 साल पुराना मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र बन गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस बार सदन में आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा या नहीं.
